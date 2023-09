LIVE Italia-Germania, Europei volley 2023 in DIRETTA: in palio un primo posto fondamentale per il tabellone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima sfida degli azzurri nel girone preliminare del Campionato Europeo 2023: di fronte al Palasport di Ancona Italia e Germania. Gli azzurri finora hanno vinto e convinto, lasciando solo le briciole agli avversari che finora sono stati Belgio, Estonia, Serbia e Svizzera e vogliono mettere il sigillo sulla prima parte del torneo conquistando il primo posto nella Pool A contro una squadra che ha in rosa tante conoscenze vecchie e nuove della Superlega.

Gli azzurri hanno il compito di vincere e magari anche convincere nella sfida contro la Germania che chiude il girone. C’è bisogno di un primo posto per avere la strada spianata o quasi fino alla semifinale ma oggi non sarà facile contro un avversario solido che può creare qualche grattacapo alla formazione azzurra come la Germania che ha vinto le prime tre sfide del girone, non sempre esprimendo un gioco di qualità eccelsa ma confermandosi squadra di buon livello e molto concreta. Nell’unico precedente in stagione l’Italia ha battuto la Germania 3-0 nel girone della VNL.

In cabina di regia i tedeschi schierano l’esperto Lukas Kampa, 37 anni, in passato a Piacenza e Modena e adesso giocatore del Gdansk in Polonia, l’alternativa è Johannes Tille, palleggiatore del Berlin Recycling Volleys che quest’anno ha messo in seria difficoltà Perugia in Champions League. L’opposto è Georgy Grozer, altro super esperto, nelle ultime tre stagioni in Italia, prima a Piacenza e poi a Monza e prossimo anno in Turchia all’Arkas Sport. Erik Rohrs, 22 anni, la scorsa stagione in forza al SWD Powervolleys Düren e il prossimo anno con la maglia del Lunenburg

In banda il tecnico Michal Winiarski potrebbe schierare Ruben Schott, ex Milano, punto di forza del Berlin Recycling Volleys assieme a Moritz Reichert, lo scorso anno al Tourcoing Lille Metropol e il prossimo anno sempre nel massimo campionato francese nel Montpellier. Contro l’Italia Winiarski potrebbe giocarsi la carta dell’esperienza con Denis Kaliberda, lo scorso anno a Latina ma in Italia anche a Vibo, Piacenza, Perugia, Civitanova e Modena. A proposito di esperienza, anche italiana, in panchina c’è anche Christian Fromm, 33 anni, ex Città di Castello, Perugia, Monza e Vibo Valentia, l’anno scorso in Grecia al Foinicas Syros ONEX e il prossimo in Romania al Rapid Bucarest e Moritz Karlitzek, ex Modena, e da due anni in Polonia all’Indykpol AZS Olsztyn. Al centro la Germania schiera due conoscenze del campionato italiano, il neo-acquisto di Modena, Anton Brehme, che arriva dal Berlin Recycling Volleys e Tobias Krick che a Modena c’era lo scorso anno e che in italia ha indossato anche la maglia di Latina. In panchina Florian Krage del Tolosa in Francia e Lukas Maase, ex Lunenburg e dal prossimo anno in forza al Paris Volley Il libero è Julian Zenger, da due stagioni in forza a Padova, dopo l’esperienza di Trento, l’alternativa è

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta e ultima sfida degli azzurri nel girone preliminare del Campionato Europeo 2023: di fronte al Palasport di Ancona Italia e Germania, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. La partita avrà inizio alle 21.15, Buon divertimento!

Foto Fivb