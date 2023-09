Sport in tv oggi (lunedì 4 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 4 settembre, comincia una nuova settimana di sport internazionale con una giornata caratterizzata da pochi appuntamenti ma sicuramente molto interessanti in ottica azzurra. In mattinata riflettori puntati sul day-1 dei Mondiali Juniores di nuoto per monitorare le prestazioni dei giovani talenti italiani più promettenti, ma anche sulle batterie dei Mondiali di canottaggio.

A partire dal tardo pomeriggio ci si sposterà negli States e per la precisione a New York per gli ottavi di finale degli US Open di tennis, con due giocatori nostrani impegnati per provare ad entrare tra i migliori otto dell’ultimo Slam stagionale. Matteo Arnaldi proverà un’impresa quasi impossibile contro Carlos Alcaraz, mentre Jannik Sinner sarà chiamato ad una sfida durissima con il tedesco Alexander Zverev.

In serata ci sarà spazio anche per il Meeting di Bellinzona, che ospiterà di fatto l’ultima apparizione di Gianmarco Tamberi nel 2023, oltre ad Italia-Svizzera in quel di Ancona valevole per i Campionati Europei di volley maschile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi lunedì 4 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 4 settembre

8.30 Nuoto, Mondiali Juniores: batterie, prima giornata – Diretta streaming su Recast

9.30 Canottaggio, Mondiali: seconda giornata, batterie e ripescaggi – Diretta streaming su worldrowing.com

17.00 Nuoto, Mondiali Juniores: finali, prima giornata – Diretta streaming su Recast

17.00 Tennis, US Open: ottavi di finale (2° match dalle ore 18 sul centrale Matteo Arnaldi-Carlos Alcaraz, poi 2° match della sessione notturna dall’una di notte sul centrale Jannik Sinner-Alexander Zverev) – Diretta tv su Supertennis, live streaming su Supertennis.tv e SupertenniX

18.00 Volley, Europei: Serbia-Estonia – Diretta tv su Rai Sport HD e live streaming su Rai Play

18.00 Sollevamento pesi, Mondiali: gruppo A categoria -45 kg femminile – Diretta streaming su Olympic Channel

20.00 Atletica, Meeting Bellinzona – Diretta tv su Sky Sport Arena, live streaming su Sky Go e Now

21.15 Volley, Europei: Italia-Svizzera – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Summer, live streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv

Foto: Lapresse