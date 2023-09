Calendario US Open 2023 oggi: orari 4 settembre, programma, tv, streaming, italiani in campo

Sebbene già ieri (e stanotte) si siano visti ottavi di finale per la loro metà, è oggi che si entra tecnicamente nella seconda settimana degli US Open. 4 settembre: una data importante per il tennis italiano, con due giocatori assieme sull’Arthur Ashe Stadium, benché in programma in sessioni diverse.

Come secondo match della sessione diurna, infatti, vedremo Matteo Arnaldi lanciare la sua sfida a Carlos Alcaraz dopo aver già messo a segno un’importante corsa che lo ha portato ben oltre quel che le previsioni avrebbero detto. Nella notte, invece, sarà la volta di Jannik Sinner. Due anni dopo, allo stesso punto del torneo, si troverà di nuovo di fronte Alexander Zverev, e bisogna vedere che versione del tedesco sarà in campo contro l’altoatesino che punta in maniera decisa i quarti newyorkesi.

L’ottava giornata degli US Open inizierà alle ore 17:00 italiane. Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis, che, attraverso il tasto verde sul digitale terrestre (canale 64), offrirà la visione di altri tre campi oltre alla prima scelta. L’opzione non è disponibile sul canale 212 Sky. La diretta streaming è disponibile sul sito di SuperTennis e su SuperTenniX, dove vengono offerti 8 campi. OA Sport offrirà inoltre le Dirette Live testuali dei match Arnaldi-Alcaraz e Sinner-Zverev. Di seguito l’intero ordine di gioco dell’ottava giornata.

CALENDARIO US OPEN 2023 OGGI, OTTAVA GIORNATA

Lunedì 4 settembre

ARTHUR ASHE STADIUM (Ore 18:00, sessione diurna)

Keys (USA) [17]-Pegula (USA) [3] – Ottavi donne

Alcaraz (ESP) [1]-Arnaldi (ITA) – Ottavi uomini

Ore 1:00, sessione notturna

Kasatkina [13]-Sabalenka [2] – Ottavi donne

Zverev (GER) [12]-Sinner (ITA) [6] – Ottavi uomini

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

Ore 17:00 Stearns (USA)-Vondrousova (CZE) [9] – Ottavi donne

Draper (GBR)-Rublev [8] – Ottavi uomini

Jabeur (TUN) [5]-Zheng (CHN) [23] – Ottavi donne

Medvedev [3]-de Minaur (AUS) [14] – Ottavi uomini

PROGRAMMA US OPEN 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX, sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport (Arnaldi-Alcaraz, Sinner-Zverev)

Foto: LaPresse