LIVE Italia-Svizzera, Europei volley 2023 in DIRETTA: De Giorgi darà spazio alle seconde linee?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta sfida degli azzurri nel Campionato Europeo 2023: di fronte al Palasport di Ancona Italia e Svizzera. Gli azzurri finora hanno vinto e convinto, lasciando solo le briciole agli avversari che finora sono stati Belgio, Estonia e Serbia. Due sconfitte piuttosto nette nel primo slot di incontri per la Svizzera che si è qualificata per la prima volta alla fase finale dell’Europeo ed è destinata ad uscire dopo il primo turno.

L’Italia, dopo l’accelerazione con la Serbia, può mettere al sicuro oggi la qualificazione alla seconda fase del torneo da prima classificata, come da programma. la Svizzera si presenta come rivale tutt’altro che imbattibile per la squadra azzurra e dunque potrebbe essere il giorno giusto per Fefè De Giorgi per lasciare spazio a qualche seconda linea che potrà rivelarsi utile dopo la fine del girone, quando non ci saranno più prove di appello. Possibile dunque che in campo non scenda il solito sestetto oppure che ci siano diversi cambi in corsa.

Reto Giger è il palleggiatore titolare, punto di forza del Volley Schönenwerd, il suo sostituto, spesso utilizzato dal coach Mario Motta è Peer Harksen, 28 anni, che indossa la maglia del Concordia Volley Luzern. L’opposto titolare è Julian Weisigk, classe 2000, lo scorso anno nel Paris Volley e il prossimo anno di nuovo in patria nelle file del Volley Amriswil. Il secondo opposto è Anes Perezic dell’UVC Holding Graz in Austria.

In banda gioca Luca Ulrich, l’unico che ha avuto un’esperienza in Italia, a Ravenna due stagioni fa con la stagione da zero vittorie, ora al Volley Schönenwerd in patria, in diagonale con Quentin Zeller, lo scorso anno in Germania al TSV Haching München e nella prossima stagione allo Chenois Geneve. In panca ma pronti a subentrare gli schiacciatori Bruno Jukic-Sunaric del Concordia Volley Luzern e Lars Migge del Volley Amriswil.

Al centro Simon Maag, lo scorso anno al TSV Jona Volleyball e il prossimo anno allo Chenois Geneve, e Alexander Lengweiler, enctrambi classe 2001, punto di forza del Concordia Volley Luzern. In panchina Linus Birchler del TSV Jona Volleyball e Karim Zerika, del Lausanne UC. I liberi sono Luca Muller del Concordia Volley Luzern e Jonas Peter del Concordia Volley Luzern.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta sfida degli azzurri nel Campionato Europeo 2023: di fronte al Palasport di Ancona Italia e Svizzera, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. La partita avrà inizio alle 21.00, Buon divertimento!

Foto Cev