LIVE Sinner-Zverev, US Open 2023 in DIRETTA: l’ottavo di finale più atteso, impegno duro per l’italiano

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Zverev, ottavo di finale degli US Open 2023. Jannik Sinner torna in campo a Flushing Meadows dopo il successo in quattro set su Stan Wawrinka e lo fa contro un altro ex finalista di questo torneo: Alexander Zverev. Questo è senza dubbio l’ottavo più atteso di quest’anno visto il talento ed il palmares dei due giocatori.

All’inizio di questo torneo Sinner era tra la rosa dei favoriti per la vittoria finale, grazie anche al primo successo 1000 ottenuto a Toronto. In questi US Open l’altoatesino ha esordito contro Yannick Hanfmann, sconfitto 6-3, 6-1, 6-1, per poi avere la meglio del connazionale Lorenzo Sonego, sempre in tre set. Nel match di terzo turno l’azzurro ha ceduto il primo parziale del proprio torneo contro Stan Wawrinka, sconfitto dopo 3 ore esatte.

Per raggiungere gli ottavi Zverev ha trascorso più tempo in campo del suo avversario odierno. Il tedesco infatti, dopo il netto successo all’esordio contro Vukic, ha ceduto un parziale sia a Daniel Altmaier che a Grigor Dimitrov, vincendo in entrambi i casi in 4 set. Per il finalista degli US Open 2020 questi ottavi sono un’ulteriore conferma di una guarigione totale dall’infortunio alla caviglia, rimediata nel corso della semifinale del Roland Garros 2022.

Sinner e Zverev si sono già affrontati quattro volte a livello Atp. Il primo incontro fu nel 2020 quando l’azzurro vinse in quattro set al Roland Garros. Da lì in poi le strade dei due giocatori si sono incrociate tre volte: Colonia 2020 (cemento indoor), US Open 2021 e Montecarlo 2022. In tutte e 3 le occasioni ad avere la meglio è stato il tedesco.

La partita tra Sinner e Zverev avrà il compito di chiudere il programma serale sull’Arthur Ashe Stadium, il quale inizierà alle 01.00 italiane con Kasatkina-Sabalenka. L’incontro sarà visibile su Supertennis ed in streaming su Supertennix. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE di Sinner-Zverev, secondo incontro dall’una di notte, con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!

