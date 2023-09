LIVE Atletica, Meeting Bellinzona 2023 in DIRETTA: ultima gara dell’anno per Tamberi, presenti tanti italiani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Meeting Galà dei Castelli, in programma a Bellinzona in Svizzera. Fari puntati sul saltatore azzurro campione di tutto Gianmarco Tamberi che, dopo il quarto posto di Zurigo, si appresta ad affrontare l’ultima gara della stagione nel prestigioso meeting elvetico.

Gianmarco Tamberi si appresta a chiudere la propria stagione. Il fresco Campione del Mondo di salto in alto ha scelto il Galà dei Castelli per concludere questa intensa annata agonistica, culminata con il trionfo iridato a Budapest dove superò 2.36 metri al primo tentativo. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 salterà a Bellinzona (Svizzera), sede di una tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale per importanza), dopo il quarto posto ottenuto giovedì scorso in Diamond League a Zurigo (2.28, ha vinto il suo amico Mutaz Essa Barshim).

Il fuoriclasse marchigiano incrocerà lo statunitense Shelby McEwen, settimo ai Mondiali, oltre al giapponese Ryoichi Akamatsu e l’australiano Brandon Starc, ottavi alla rassegna iridata, ma anche il polacco Norbert Kobielski, l’ucraino Andrii Protsenko, l’olandese Douwe Amels, lo svedese Melwin Lycke Holm e Stefano Sottile. Gianmarco Tamberi non andrà poi a difendere il “diamantone” nelle Finali di Diamond League previsti a Eugene il 16-17 settembre.

Da seguire con grande attenzione Zaynab Dosso sui 100 metri dopo aver eguagliato il record italiano (11.14 ai Mondiali), dove vedremo all’opera la giamaicana Elaine Thompson-Herah. Dalia Kaddari correrà i 200 metri, mentre Eleonora Marchiando sarà impegnata sui 400 metri della super stella olandese Femke Bol, Campionessa del Mondo dei 400 ostacoli e della 4×400. Sui 1500 metri spazio a Pietro Arese, Davide Re si cimenterà sui 400 metri, Mario Lambrughi sarà impegnato sui 400 ostacoli, Elena Bellò affronterà gli 800 metri, Eric Marek e Andrea Federici sui 100 metri del giamaicano Oblique Seville e del kenyano Ferdinand Omanyala.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del Meeting Galà dei Castelli, in programma a Bellinzona in Svizzera, minuto per minuto, gara per gara, senza perdervi neanche un attimo dell’evento. Si inizia alle 20.00. Buon divertimento!

Foto Lapresse