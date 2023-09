Sport in tv oggi (giovedÃ¬ 7 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 7 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. La Vuelta di Spagna prosegue con una tappa molto interessante, mentre i Mondiali di canottaggio entrano nel vivo con le semifinali. L’Italia del basket tornerà in campo per sfidare la Lettonia nelle semifinali per il quinto posto ai Mondiali. Da non perdere i Mondiali di sollevamento pesi, i quarti di finale degli US Open, i Mondiali juniores di nuoto e i Campionati Italiani di ginnastica artistica.

Ricca serata con le qualificazioni agli Europei 2024 per gli amanti del grande calcio, da seguire anche il Rally dell’Acropoli e la Europe Cup di basket 3×3 femminile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 7 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 7 settembre

04.00 BADMINTON (World Tour) – Victor China Open (diretta streaming su BWF Tv)

04.00 BADMINTON (World Tour) – Indonesia Open (diretta streaming su BWF Tv)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Irish Open, primo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 14.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 14.00)

09.00 NUOTO (Mondiali juniores) – Batterie (diretta streaming su Recast)

09.30 CANOTTAGGIO (Mondiali) – Semifinali (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 10.40; diretta streaming integrale su worldrowing.com e Rai Play 3)

09.30 EQUITAZIONE – Europei dressage, gara a squadre: seconda parte (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 JUDO – Europei juniores (non è prevista diretta tv/streaming)

10.20 BASKET 3X3 FEMMINILE (Europe Cup, quarti di finale) – Italia-Spagna (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

10.45 BASKET (Mondiali, semifinali per il quinto posto) – Italia-Lettonia (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN)

12.00 CICLISMO – Tour of Britain, quinta tappa: Felixstowe-Felixstowe (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

12.00 CICLISMO FEMMINILE – Simac Ladies Tour, seconda tappa: Leuven-Leuven (diretta streaming su Eurosport.it e Discovery+ dalle ore 12.30)

13.15 CICLISMO FEMMINILE – Tour de l’Ardeche, terza tappa: Avignone-Avignone (non è prevista diretta tv/streaming)

14.10 CICLISMO – Vuelta di Spagna, dodicesima tappa: Olvega-Saragozza (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.30 BASKET (Mondiali, semifinali per il quinto posto) – Lituania-Slovenia (diretta streaming su DAZN)

16.00 GINNASTICA ARTISTICA (Campionati Italiani) – Concorso generale individuale maschile, gara-1 (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Qualificazioni Europei) – Kazakhstan-Finlandia (non è prevista diretta tv/streaming)

16.30 CALCIO (amichevole Under 19) – Italia-Irlanda del Nord (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 NUOTO (Mondiali juniores) – Finali (diretta streaming su Recast)

17.00 CALCIO (Elite League Under 20) – Germania-Italia (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 TENNIS – US Open, quarti di finale (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennix, Tennis Tv)

18.00 CALCIO (Qualificazioni Europei) – Lituania-Montenegro (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 SOLLEVAMENTO PESI (Mondiali) – 67 kg maschile (diretta streaming su Olympic Channel)

18.05 RALLY – Rally dell’Acropoli, prima prova speciale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go Now)

20.45 CALCIO (Qualificazioni Europei) – Francia-Irlanda (diretta tv su Sky Sport Uno, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

20.45 CALCIO (Qualificazioni Europei) – Sei partite: Danimarca-San Marino, Olanda-Grecia, Polonia-Far Oer, Repubblica Ceca-Albania, Serbia-Ungheria, Slovenia-Irlanda del Nord (diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW)

Foto: Lapresse