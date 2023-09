Tiro a volo, Europei 2023: i convocati dell’Italia. Lo skeet maschile punta su Cassandro, Rossetti e Sdruccioli

Per l’Italia del tiro a volo, pronta ad affrontare gli imminenti Europei 2023 che si terranno nel conosciutissimo impianto di Osijek (Croazia, 10-26 settembre), il dado è tratto. I direttori tecnici azzurri Andrea Benelli e Marco Conti, responsabili rispettivamente di skeet e trap, hanno infatti ufficializzato i loro nomi per la rassegna continentale, tanto a livello senior quanto a livello junior, che fa seguito ai recenti Mondiali di Baku (disputatisi nella seconda metà del mese di agosto).

Occhi puntati sullo skeet maschile: così come in tutti i concorsi infatti, oltre che alle medaglie relative all’evento, vi sarà in palio un pass valido in ottica Olimpiadi di Parigi 2024. In questo momento l’unica casella da riempire nello scacchiere a Cinque Cerchi relativo all’Italia, che detiene già 7 carte su 8 prendibili.

Il trio che andrà a caccia di questa soddisfazione sarà formato da Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti ed Elia Sdruccioli, mentre Diana Bacosi, Martina Bartolomei e Simona Scocchetti, a proposito di skeet, andranno a caccia del trionfo a livello europeo. Nel “rinato” trap tricolore invece i convocati della specialità saranno: Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi e Giovanni Pellielo, quest’ultimo fresco di gara iridata che è valsa la seconda carta olimpica al contingente italiano maschile, oltre a Jessica Rossi, Silvana Stanco e Maria Lucia Palmitessa.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

SKEET

Uomini: Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti, Elia Sdruccioli

Donne: Diana Bacosi, Martina Bartolomei, Simona Scocchetti

Junior Maschile: Francesco Bernardini, Marco Coco, Andrea Galardini

Junior Femminile: Sara Bongini, Damiana Paolacci, Viola Picciolli

TRAP

Uomini: Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi, Giovanni Pellielo

Donne: Jessica Rossi, Silvana Maria Stanco, Maria Lucia Palmitessa

Junior Maschile: Valentini Curti, Matteo D’Ambrosi, Emanuele Iezzi

Junior Femminile: Sofia Littamè, Giorgia Lenticchia, Maria Teresa Giorgia Maccioni

