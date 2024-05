Giro d’Italia 2024, Antonio Tiberi: “La condizione migliora di giorno in giorno, oggi penso voglia vincere Pogacar”

Antonio Tiberi è il principale protagonista italiano di queste prime due settimane del Giro d’Italia 2024. Il corridore laziale è quinto in classifica generale, è sempre tra i migliori in salita e anche a cronometro tra gli uomini di classifica è stato secondo ieri a Desenzano del Garda solo all’inarrivabile Tadej Pogacar e a Geraint Thomas.

Oggi arriva una delle frazioni più importanti di questa Corsa Rosa con l’arrivo a Livigno, oltre 5000 metri di dislivello e 222 km. Queste le parole del corridore della Bahrain-Victorious al foglio firma: “C’è un po’ di ansia oggi, comunque penso di essere pronto, la condizione è buona, quindi spero che vada bene questa tappa“.

“Per adesso sembra che mi senta un po’ meglio di giorno in giorno. Spero che anche oggi continui questo processo di miglioramento. Oggi penso che sia una tappa importantissima al Giro, Tadej penso che ci tenga a vincerla, quindi penso che controlleranno la corsa. Penso che INEOS anche potrebbe rendersi protagonista, io vedrò in base a come sentirò la gamba e allora deciderò se seguire o attaccare“.