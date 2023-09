CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma di gara di oggi in tv/streaming

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di semifinali e finali dei Mondiali 2023 di nuoto juniores a Netanya (Israele). Nel Wingate Institute si prospetta a un day-4 tutto da vivere in cui la squadra italiana cercherà di ritagliarsi un ruolo da protagonista dopo i buoni risultati dei primi giorni.

Attenzioni dovute anche ai 50 stile libero uomini dove l’accoppiata Ballarati/Passafaro potrebbe fare bene, dove specialmente il primo per la qualità della sua nuotata può ambire al podio, in una gara dove è necessario mettere insieme tutti i particolari.

Prospettive interessanti potrebbero esserci anche nei 100 rana donne con Francesca Zucca e nei 50 dorso uomini con Christian Bacico. In tutto questo vi potrebbero essere cose interessanti dalla 4×200 stile libero dove Alessandro Ragaini cercherà di trascinare i suoi compagni, forte di un’ottima condizione messa in evidenza nel corso dei primi due giorni in Israele.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quarta giornata di semifinali e finali dei Mondiali 2023 di nuoto juniores a Netanya (Israele): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 17.00 italiane.

Foto: Matti Ferru Swim4Life Magazine