LIVE Canottaggio, Mondiali 2023 in DIRETTA: l’Italia si gioca i primi pass olimpici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CALENDARIO COMPLETO MONDIALI CANOTTAGGIO 7 SETTEMBRE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della quinta giornata di gare dei Mondiali 2023 di canottaggio e paracanottaggio che proseguiranno oggi a Belgrado, in Serbia: giornata di semifinali oggi, che assegneranno, in otto specialità olimpiche, i primi pass per Parigi 2024.

Nelle semifinali l’Italia sarà protagonista con 9 equipaggi, di cui 7 olimpici e 2 non olimpici: l’ingresso in Finale A regalerebbe automaticamente il pass per Parigi 2024 alle 7 barche olimpiche, in quanto nelle specialità olimpiche previste oggi, sono in palio nel complesso più di 6 posti per i Giochi del prossimo anno.

OA Sport vi propone la diretta live della quinta giornata di gare dei Mondiali di canottaggio e paracanottaggio 2023, che proseguiranno a Belgrado, in Serbia: oggi, giovedì 7 settembre, andranno in scena le semifinali a partire dalle ore 09.35, mentre la nostra diretta inizierà attorno alle ore 09.15. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

Foto: LiveMedia/Danilo Vigo