LIVE Vuelta a EspaÃ±a 2023, tappa di oggi in DIRETTA: occasione per Dainese, Ganna si butta nello sprint?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VUELTA

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della dodicesima tappa della Vuelta a España 2023. Dopo diverse frazioni senza respiro, i velocisti tornano ad avere una chance prima dell’arrivo del Tourmalet.

Si parte da Ólvega per arrivare a Saragozza: 150.6 km che non presentano alcun gran premio della montagna lungo il percorso. I primi 70 km saranno prevalentemente in discesa (eccetto un piccolo dentello), poi comincerà un lungo falsopiano (non catalogato come GPM) che andrà avanti fino al km 110. Una volta scollinati, i corridori dovranno percorrere un’altra discesa per arrivare nel tratto in pianura che proseguirà fino all’arrivo.

Il grande favorito sarà ancora Kaden Groves che ha già conquistato due tappe in questa Vuelta: il corridore della Alpecin-Deceunick sembra avere una marcia in più rispetto agli avversari. Occhio anche a Filippo Ganna che potrebbe fare la volata e ha dimostrato di essere in grande condizione, entrando in fuga ieri e vincendo la cronometro l’altro ieri. Occasione anche per Alberto Dainese, ma attenzione al colombiano Juan Sebastian Molano, secondo nella tappa di Tarragona.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della dodicesima tappa della Vuelta a España 2023. Si comincia alle 13.45. Buon divertimento.

Foto: LaPresse