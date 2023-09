Spalletti: “Brutto risultato, ma prestazione positiva. Il campo ha abbassato la qualità”

A partire dalle ore 20.45 di questa sera è ufficialmente iniziata, sul campo, la nuova era di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale italiana di calcio. L’Italia ha infatti disputato a Skopje, all’interno della Tose Proeski Arena, il match valido per le Qualificazioni agli Europei del 2024 contro la Macedonia del Nord. Il risultato finale? 1-1. Un debutto amaro per il mister campione d’Italia lo scorso anno con il Napoli. Adesso non resta dunque che pensare al prossimo impegno casalingo e valido sempre per un possibile accesso alla competizione continentale del prossimo anno.

Gli Azzurri, martedì 12 settembre a partire dalle ore 20.45 e all’interno di San Siro, dovranno vedersela contro l’Ucraina (LEGGI QUI), altra squadra che, insieme a Inghilterra, Macedonia del Nord e Malta, prende parte al Gruppo C con la nostra Nazionale. Insomma sarà un’altra fondamentale sfida. Ma ecco di seguito le dichiarazioni post partita rilasciate da Luciano Spalletti, nuovo ct dell’Italia.

POST MACEDONIA-ITALIA: LE DICHIARAZIONI DI SPALLETTI

“La squadra ha giocato una buona partita perché non abbiamo concesso molto. Ucraina? Lavoreremo su cosa ci ha detto questa partita per migliorare. Dormo sempre poco, ma non dipende dall’esordio. Un po’ di emozione c’è perché è chiaro che si gioca in tutto il mondo e tutta l’Italia era oggi alla tv a guardarci. La sofferenza è stata sul piano di questo sport di ribattute seconde palle dove non siamo stati bravi a creare un blocco squadra.

“Le respinte quindi sono stato oggetto di riconquista dei centrocampisti che arrivavano a sostegno. È la prestazione che facciamo che fa la differenza. Abbiamo tentato di giocare la partita per come ci eravamo organizzati. Forse potevamo arrivare con più facilità sulla loro linea difensiva ma è anche dipeso dal campo che ha abbassato la qualità delle nostre giocate”.

“Dovevamo essere anche bravi a occupare lo spazio delle palle vaganti e delle respinte sporche dove spesso hanno riconquistato palla loro. Viene fuori un brutto risultato, perché la partita era nelle condizioni di essere vinta però la prestazione è stata positiva. C’è da lavorare su quello che è venuto fuori. C’è stato un momento in cui eravamo troppi ammoniti, poi ho provato a dare più forza sugli esterni con i cambi. Il gol è però arrivato verso la fine della partita e non ho potuto fare molto”.

Foto: LaPresse