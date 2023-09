Italia-Ucraina, quando la prossima partita della Nazionale? Data, programma, orario, tv e streaming

Cresce l’attesa per vedere in campo la nuova Italia targata Luciano Spalletti. La nostra Nazionale questa sera, sabato 9 settembre a partire dalle ore 20.45, se la vedrà con la Macedonia del Nord a Skopje: gara valida per le Qualificazioni agli Europei del 2024 (LEGGI QUI). Ma gli Azzurri, dopo l’impegno contro i macedoni, dovranno affrontare un ulteriore match tra appena tre giorni: martedì 12 settembre alle ore 20.45, ci sarò infatti l’Ucraina come avversario.

Immobile e compagni disputeranno quindi un’altra partita del Gruppo C di queste Qualificazioni a Euro 2024. Il palcoscenico sarà San Siro e la squadra da battere sarà l’Ucraina. Sarà importantissimo fare punti già questa sera contro la Macedonia del Nord: non ottenere bottini pieni in questi due match potrebbe risultare letale. La nuova era di Spalletti inizierà dunque con due partite subito decisive e vedremo come risponderà la nuova Italia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Italia-Ucraina, match valido per le Qualificazioni agli Europei del 2024 che si disputeranno in Germania. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play. Non mancherà la diretta live sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-UCRAINA (12 SETTEMBRE)

Martedì 12 settembre

Ore 20.45 – Italia-Ucraina – Diretta tv su Rai 1. Diretta streaming su RaiPlay. Diretta Live su OA Sport.

PROGRAMMA ITALIA-UCRAINA: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1

Rai 1 Diretta streaming: RaiPlay

RaiPlay Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse