Softball, Serie A1 2023: nelle semifinali scudetto ForlÃ¬ puÃ² eliminare Saronno, in paritÃ  Bollate e Caronno

Si sono disputate oggi le prime due gare di semifinale delle serie che porteranno verso lo scudetto in Serie A1. Forlì contro Saronno, Bollate contro Caronno: questi i due confronti che si dipanano nel weekend. E che si concluderanno nel prossimo fine settimana, con un sabato sicuramente tutto da vivere unito alla possibilità che anche la domenica sia occupata in campo.

In gara-1 tra Bollate e Caronno è l’MKF a prevalere per 6-1, sfruttando molto bene le qualità della coppia Slaba-Bigatton che, tra quarto e quinto inning, con la complicità di parecchi errori della difesa delle Rheavendors, creano il 6-1. Gara-2 è totalmente diversa: nel secondo inning vanno a segno Sheldon e Alicart, quindi nel quarto, a basi piene, c’è base su ball contro Ambrosi e perciò a Viola tocca il 3-0, di Grasso è il singolo-punto del 4-0 nella quinta ripresa.

Notevole è ciò che invece fa Forlì andando sul 2-0 contro Saronno: in breve, può orchestrare un forte ribaltamento. Gara-1 è fin troppo roboante per le forlivesi: 7-0 con undici valide . Iniziano Giacometti e Cacciamani con due singoli nel terzo inning, proseguono Gasparotto e Ricchi con i fuoricampo e Laghi con il doppio per i quattro punti della quinta ripresa e Spiotta con un altro singolo nella sesta.

In gara-2, invece, c’è più lotta, con doppio da 3 RBI di Arianna Nicolini e singolo di Rotondo per il 4-0 dell’Inox Team. Forlì, però, riemerge eccome: doppio di Cacciamani nella quarta ripresa, fuoricampo da 3 punti di Giacometti e singolo-punto di Laghi nella quinta, altri tre singoli che causano corse a casa di Onofri, Giacometti e Laghi nella sesta. Totale: 8-4, ma per le forlivesi. Si torna in scena sabato 16.

Foto: FIBS