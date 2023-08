Softball, Serie A1 2023: Pianoro batte la Sestese e rimane in corsa per il quarto posto

Missione compiuta per Pianoro. La formazione bolognese infatti ha terminato la settima giornata del Campionato di Serie A1 2023 di softball sconfiggendo senza patemi Sesto Fiorentino, procurandosi ancora la possibilità di centrare la quarta posizione della classifica, utile per i play off.

In gara-1, dopo un avvio leggermente bloccato, Pianoro sblocca il risultato grazie a Brandi, abile a spingere a casa Trevisan nella terza ripresa per poi raddoppiare nella quinta con il fuoricampo di Nolan. I conti saranno chiusi poi nel settimo attacco con i doppi di Nolan e Collina, i singoli di Maulden e Oliveti e i due out di Sara Desil. Alla fine sarà 7-0.

Più tirata la seconda disputa, terminata con il risultato di 2-0, maturato grazie a un singolo di Nolan che ha messo a segno Trevisan e per via di un altro singolo, stavolta ad opera di Brandi, che ha permesso poi a Moggi di mettere a referto il definitivo 2-0.

La Serie A1 2023 tornerà il prossimo 9 agosto. Di seguito la classifica aggiornata.

CLASSIFICA SERIE A1 SOFTBALL

# Squadra W L T PCT GB 1 SAR

INOX TEAM SARONNO 28 4 0 .875 0 1 BOL

MKF BOLLATE 30 6 0 .833 0 3 FOR

FORLI’ SOFTBALL 22 10 0 .688 6 4 CAR

RHEAVENDORS CARONNO 21 13 0 .618 8 5 PIA

MIA OFFICE BLUE GIRLS PIANORO 17 13 0 .567 10 6 MAC

ASD MACERATA SOFTBALL 13 17 0 .433 14 7 COL

BERTAZZONI COLLECCHIO 11 23 0 .324 18 8 OPR

TAURUS DONATI GOMME 9 23 0 .281 19 9 DRA

METALCO THUNDERS CASTELFRANCO 8 24 0 .250 20 10 SES

SESTESE SOFTBALL 3 29 0 .094 25

