Softball, Serie A1: ForlÃ¬ vola in finale, Bollate e Caronno disturbate dalla pioggia

Forlì completa l’opera, batte Saronno, chiude i sogni di gloria di un’Inox Team che era entrata con favori importanti del pronostico nella postseason e si va a prendere l’accesso in finale. Per sapere chi affronterà, come vedremo, servirà attendere perlomeno un giorno.

Il ritorno in finale dopo lo scudetto del 2021 è in formato 6-1, con Gasparotto che apre le danze nel secondo inning con un fuoricampo da due punti. Seguono Onofri con il singolo da due RBI a basi piene nel terzo e i due doppi di Ricchi e Laghi che portano fino al 6-0. Il punto della bandiera è firmato dalla corsa di Bettinsoli con Marrone messa fuori causa nel quinto. 3-0 è la conclusione della serie.

Quanto a Bollate e Caronno, la prima delle due (teoriche) partite del sabato pomeriggio va a chiudersi con un pesantissimo 8-0 a favore dell’MKF. Merito soprattutto di una coppia di riprese da 3 e 4 punti, seconda e terza in particolare. Cinque i singoli-punto, c’è anche il doppio di Fumagalli e poi l’errore difensivo che porta al 7-0 nella terza. Nella quarta Polini, con il doppio, fissa il risultato finale con attivazione della manifesta alla quinta.

Gara-4, con Bollate sul 2-1 nel computo totale dei confronti, viene fermata dalla pioggia battente con Caronno sull’1-0 in virtù di Alicart che, con un doppio al centro, apre la strada al successivo singolo-punto di Ambrosi.

Foto: FIBS