Softball, Serie A1 2023: nessuna sorpresa nel sabato della penultima giornata

Si conclude senza particolari sorprese il sabato dedicato alla Serie A1 di softball 2023, massimo Campionato italiano giunto alla penultima giornata. Tutte le squadre favorite hanno infatti centrato la vittoria, in attesa della sfida di domani tra Saronno e Taurus Donati.

Pianoro nello specifico ha sconfitto Macerata consolidando il quinto posto in classifica, regolando le marchigiane con il risultato di 5-1 e di e di 13-1. Tutto molto semplice poi per Forlì che è uscita vincitrice dal doppio confronto con la Sestese, arginandola in entrambi i match per 0-7.

Dopo una lunga e avvincente lotta la spunta poi Collecchio con le Metalco Thunders, abile a vincere gara-1 con un punteggio di misura, 10-9, per poi passare sempre per un’incollatura in gara-2, terminata 3-2.

La Serie A1 tornerà domani, domenica 13 agosto. Di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A1 SOTBALL: LA CLASSIFICA

# Squadra W L T PCT GB 1 BOL

MKF BOLLATE 30 6 0 .833 0 2 SAR

INOX TEAM SARONNO 28 6 0 .824 1 3 FOR

FORLI’ SOFTBALL 24 10 0 .706 5 4 CAR

RHEAVENDORS CARONNO 23 13 0 .639 7 5 PIA

MIA OFFICE BLUE GIRLS PIANORO 21 13 0 .618 8 6 MAC

ASD MACERATA SOFTBALL 13 21 0 .382 16 7 COL

BERTAZZONI COLLECCHIO 13 23 0 .361 17 8 OPR

TAURUS DONATI GOMME 9 23 0 .281 19 9 DRA

METALCO THUNDERS CASTELFRANCO 8 26 0 .235 21 10 SES

SESTESE SOFTBALL 3 31 0 .088 26

Foto: FIBS