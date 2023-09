Italian Baseball Series 2023: la Fortitudo vince anche gara-4 ed Ã¨ Campione d’Italia!

La festa può cominciare. Una straripante Fortitudo Bologna vince gara-4 e conquista con merito lo scudetto valido per la Serie A 2023 di baseball. Un risultato meritato per una piazza che ritrova di nuovo il tricolore cucito nel petto a tre anni dall’ultimo successo, datato 2020. Un’impresa oltremodo titanica quella dei bolognesi, in grado di chiudere 4-0 una serie mai messa in discussione, trovando il successo in sette inning con il risultato di 2-6.

Il match si sblocca al terzo turno, momento in cui gli uomini di Daniele Fagnani riescono a marcare ben quattro punti grazie a un doppio a destra di Serafine che manda a segno Liberatore e Bertossi, preludio del sacrifico di Serafina che consente agli ospiti di allungare ancora.

La reazione di San Marino non si fa però attendere, palesandosi alla quinta ripresa per merito di un triplo di Angulo Gamez che permette a Celli di timbrare e per via di un altro punto messo a referto dopo il flies out di Leonora. Tuttavia, il Killer-instinct della Fortitudo emerge in modo prepotente al sesto turno, complice il singolo di Josephina e il conseguente sigillo di Paolini che ha preceduto il colpo del 6-2 ad opera di Garcia Rodriguez.

Game, set match quindi, con l’esplosione di gioia da parte degli emiliani, apparsi in totale stato di grazia nel corso di tutta la fase dei play off.

Foto: FIBS