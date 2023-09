Sinner-Wawrinka oggi in tv, US Open 2023: orario, programma, streaming

Ormai l’attesa sta finendo: tra poche ore Jannik Sinner e Stan Wawrinka si sfideranno nel terzo turno degli US Open 2023, ultimo Slam di questa stagione di tennis che si sta svolgendo sui campi di Flushing Mwadows a New York. Più precisamente, l’italiano (testa di serie n.6) e lo svizzero (n.49 del ranking) scenderanno in campo nel terzo incontro (dalle 17:00 italiane) di questa giornata (sabato 2 settembre) sul Louis Armstrong Stadium, per contendersi l’ottavo di finale contro il vincente del match tra il tedesco Alexander Zverev (n.12 del torneo) e il bulgaro Grigor Dimitrov (n.19 del seeding).

Sinner, che è reduce dalle belle affermazioni in tre set contro il tedesco Yannick Hanfmann e il suo connazionale Lorenzo Sonego, partirà sicuramente favorito per vincere, ma non dovrà di certo sottovalutare il suo avversario, che dopo i successi contro il giapponese Yoshihito Nishioka e l’argentino Tomas Martin Etcheverry cercherà in tutti i modi di continuare il suo percorso nella Grande Mela. Tra l’italiano e lo svizzero ci sono cinque precedenti, e in tre di questi (gli ultimi tre) la vittoria è andata all’azzurro (il più recente risale al 15 marzo 2023, quando l’altoatesino trionfò negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells con un netto 6-4 6-1).

La partita tra Jannik Sinner e Stan Wawrinka sarà la terza sfida di giornata sul Louis Armstrong Stadium, dopo Burel-Sabelenka (in programma alle ore 17:00) e Samsonova-Keys (a seguire). L’incontro si potrà vedere in diretta tv in chiaro su SuperTennis, che offrirà quattro partite in contemporanea con l’utilizzo del ‘mosaico’ premendo il tasto verde del proprio telecomando (questa opzione non è disponibile su Sky), e in diretta streaming su Supertennis.tv, SuperTennix. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’intero match.

PROGRAMMA SINNER-WAWRINKA US OPEN 2023

Sabato 2 settembre

Louis Armstrong Stadium

Dalle 17:00 italiane

C. Burel (FRA) – A. Sabelnka (BLR) (2)

A seguire

L. Samsonova (RUS) – M. Keys (USA) (17)

A seguire

S. Wawrinka (SUI) – J. Sinner (ITA) (6)

SINNER-WAWRINKA: DOVE VEDERE IL MATCH IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis (canale 64 del digitale terrestre)

Diretta streaming: Supertennis.tv, SuperTennix

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse