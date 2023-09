Serbia-Canada oggi, Mondiali basket 2023: orario semifinale, programma, tv, streaming

Si entra nella fase calda e decisiva dei Mondiali 2023 di basket. Oggi, venerdì 8 Settembre, Serbia e Canada scendono in campo alle 10:45 italiane per la prima semifinale del torneo iridato in svolgimento in Asia – alle 14:40, invece, toccherà alla Germania affrontare gli Stati Uniti nella seconda partita con vista sulla finale di domenica 10 Settembre.

I balcanici hanno eliminato nei quarti di finale una delle sorprese ovvero la Lituania (68-87), trascinati dai punti pesanti e decisivi di Bogdan Bogdanovic. Per la Serbia la semifinale vale anche il pass diretto per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 in quanto miglior squadra europea classificata – insieme alla Germania, che contenderà l’altro posto in finale alla corazzata Stati Uniti.

Il Canada si presenta al match odierno dopo un ruolino di marcia impressionante, con un solo ko rimediato contro il Brasile nella prima fase (65-69). I nord-americani hanno poi eliminato nei quarti di finale la Slovenia di Luka Doncic, nonostante la stella Shai Gilgeous-Alexander abbia terminato anzitempo la sfida per somma di falli tecnici.

Palla a due che verrà alzata alla Mall of Asia di Manila (Filippine) alle 10:45 italiane. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Summer (canale 201) e su Sky Sport Arena (canale 204), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport, con la diretta Live testuale della prima semifinale del Mondiale 2023 di basket!

