Ryder Cup 2023 oggi in tv: orari foursome e fourball 30 settembre, programma, tv, streaming

Europa 6,5-1,5 USA. Si riparte così per la seconda giornata di una Ryder Cup 2023, edizione italiana di Roma, che promette scintille se non altro per la voglia del team a stelle e strisce di affrontare questo nuovo giro di foursome e fourball con un piglio diverso da quello di ieri.

Otto confronti vissuti, cinque vinti dagli europei, tre pareggiati e nessuno dagli americani. Un primato storico negativo per il team USA, che si è ritrovato a dover congegnare soluzioni quasi estreme pur di cominciare un tentativo di rimonta nei confronti dei padroni di casa al Marco Simone Golf & Country Club. Questo si riflette anche nelle scelte per la mattina: tutti confermati i foursome dell’Europa, qualche cambio negli USA.

La Ryder Cup 2023 si terrà da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre. Ci saranno due coperture tv distinte, ma entrambe integrali. Sarà possibile seguire la giornata intera gratis e in chiaro su RaiSport (58 digitale terrestre), oltre che via satellite su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Golf (206) e in streaming su RaiPlay, SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dell’intera giornata.

CALENDARIO RYDER CUP 2023 OGGI

Sabato 30 settembre

Ore 7:35 Seconda giornata (foursome e fourball) – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Golf (206)

FOURSOME

Match 1 (7:35) Rory McIlroy (NIR)/Tommy Fleetwood (ENG)–Jordan Spieth/Justin Thomas

Match 2 (7:50) Viktor Hovland (NOR)/Ludvig Aberg (SWE)–Scottie Scheffler/Brooks Koepka

Match 3 (8:05) Shane Lowry (IRE)/Sepp Straka (AUT)–Max Homa/Brian Harman

Match 4 (8:20) Jon Rahm (ESP)/Tyrrell Hatton (ENG)–Xander Schauffele/Patrick Cantlay

FOURBALL – Verranno annunciati alla fine dei foursome

Match 1 12:25

Match 2 12:40

Match 3 12:55

Match 4 13:10

PROGRAMMA RYDER CUP 2023 OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Golf (206)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Federazione Italiana Golf