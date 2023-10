Golf, Franco Chimenti: “La Ryder Cup più bella di sempre. Un grande contributo dai fratelli Molinari”

La Ryder Cup 2023 si è conclusa. Al Marco Simone Golf & Country Club, l’Europa ha battuto 16,5 a 11,5 gli Stati Uniti in un fine settimana lungo sotto tutti i punti di vista.

La manifestazione tenutasi sul suolo capitolino ha affascinato tutti e ha reso orgogliosa una FederGolf che si è resa protagonista di un evento incredibile.

A gonfiare giustamente il petto è il numero uno della federazione, il presidente Franco Chimenti che si è così espresso: “E’ stato un evento epico, memorabile. Non mi sbagliavo: in quasi 100 anni di storia, questa si è dimostrata la Ryder Cup più bella di sempre, grazie a un pubblico emozionante e una città, Roma, unica al mondo”.

Poi tornando su quello che si è visto sui green, ha aggiunto: “Ha vinto l’Europa unita. E un grande contributo lo hanno fornito anche i due vicecapitani italiani: Francesco ed Edoardo Molinari. E’ un successo non solo personale, ma di tutto il Paese. Uno spot per lo sport italiano”.

Queste invece le impressioni dei fratelli Molinari: Edoardo e Francesco, i vicecapitani del Team Europe, alle spalle di Luke Donald.

Edoardo Molinari: “E’ stata una Ryder Cup da 10 in pagella. Mi ha impressionato l’organizzazione, il pubblico, la cornice perfetta di Roma. Ha vinto l’Europa unita, che ha giocato da squadra. E’ la vittoria del gruppo, guidato da un capitano incredibile, di cui vado molto orgoglioso”.

Francesco Molinari: “E’ la prima volta che piango su un campo di golf, sono felicissimo. Questa è una delle migliori squadre, se non la migliore, che abbia mai visto. Non abbiamo vissuto momenti di difficoltà e, a tratti, abbiamo dominato. Ho cercato di dare il mio contributo a livello morale. Mi piacerebbe ovviamente giocare altre due, tre, quattro Ryder Cup, ma dipenderà da tanti fattori. ‘Se in futuro farò il capitano del team Europe?’. Non lo so se questo accadrà, nel caso di certo non mi tirerei indietro”.

Foto: FIG