Ryder Cup 2023: Europa in volo, Ã¨ 6,5-1,5 contro gli USA dopo la prima giornata. Hovland e Rahm gli eroi del pomeriggio

L’Europa chiude con una quantità immensa di segni più la prima giornata di Ryder Cup 2023. 6,5-1,5 infatti, il punteggio alla fine del venerdì dei foursome e fourball; neanche un successo lasciato agli USA, cinque vittorie e tre pareggi raggiunti. E dire che si sarebbe potuto chiudere, al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (appena a est di Roma), sul 5-3, ma oggi il vento è completamente blu. E, dunque, europeo.

Anche questa volta l’Europa parte col piede giusto, e dei quattro match uno, l’ultimo, va rapidamente a prendere una piega blu: merito di Matt Fitzpatrick, che s’inventa cinque birdie di fila dalla 2 alla 6; il resto lo fa McIlroy, per un complessivo 6 up su Morikawa e Schauffele in sole sette buche. Per la cronaca, si chiude a 4 up dopo una sostanziale gestione da parte del duo europeo.

Molta più incertezza negli altri confronti: Spieth e Thomas regalano il primo vantaggio in un match agli americani alle 14:01. Di qui in avanti ogni questione si fa più incerta, perché finisce per regnare l’equilibrio in ogni dove. Si mette inizialmente bene per Nicolai Hojgaard, che trascina Jon Rahm sul 2 up contro Scheffler e Koepka, prima che questi arrivino al pari alla decima buca, situazione che permane per altre quattro. Nel frattempo, MacIntyre e Rose finiscono in difficoltà contro Homa e Clark, mentre Hovland e Hatton in qualche modo reggono l’urto di Spieth e Thomas.

Si arriva così nelle ultime fasi con la proiezione che dice 1,5-2,5 per gli USA. Anzi, a un certo punto 1-3 perché Scheffler e Koepka prendono la buca di vantaggio su Rahm e Hojgaard. A quel punto, però, accade di tutto. Innanzitutto, nel primo match, Hovland salva (in tutti i sensi) sé stesso e Hovland con un putt per il birdie non normale, da molto lontano e sotto la pendenza della 18. Buca alla quale, in un crescendo di delirio del pubblico assiepato in ogni dove, dalla tribuna alle spalle del green ai bordi dello stesso, arriva anche Rahm. In precedenza, alla 16, lo spagnolo s’è inventato un chip in per l’eagle alla 16 e, alla 18, di eagle ne pesca un altro, con un secondo colpo infinito e un putt da molto lontano che usa l’ultimo mezzo giro per arrivare. Non solo: quando l’ultimo match sembra perso, per l’Europa, Homa e Clark sbagliano tanto (troppo) e consentono a Rose di avere il putt del pari. Che lui, d’esperienza, non sbaglia.

RYDER CUP 2023: RISULTATI FOURBALL

Match 1 (12:25) Viktor Hovland (NOR)/Tyrrell Hatton (ENG)–Justin Thomas-Jordan Spieth pari

Match 2 (12:40) Jon Rahm (ESP)/Nicolai Hojgaard (DEN)–Scottie Scheffler/Brooks Koepka pari

Match 3 (12:55) Robert MacIntyre (SCO)/Justin Rose (ENG)–Max Homa/Wyndham Clark pari

Match 4 (13:10) Rory McIlroy (NIR)/Matt Fitzpatrick (ENG)–Collin Morikawa/Xander Schauffele 4 up

Foto: LaPresse