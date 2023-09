Real Sociedad-Inter oggi in tv, Champions League: orario, canale, programma, streaming, formazioni

La UEFA Champions League 2023/2024 allieterà, anche quest’oggi, i cuori dei tanti appassionati e supporters delle varie squadre sparse per l’Europa. La massima competizione continentale per club andrà in scena ancora con il primo turno, e con le 16 squadre che devono disputare il match d’esordio. Ieri, martedì 19 settembre, si sono svolti i primi otto affascinanti incontri che hanno già regalato emozioni dal primo all’ultimo minuto: in quest’ultimo caso chiedere ai tifosi della Lazio e a Provedel (LEGGI QUI).

Ma concentriamoci sui match odierni e, particolarmente, su Real Sociedad-Inter. La formazione spagnola e quella italiana si affronteranno questa sera a partire dalle ore 21.00 all’interno della caldissima Reale Arena di San Sebastian. Si preannuncia un match rovente sin dai primi minuti. I padroni di casa sono reduci da una sconfitta, in rimonta, contro i marziani del Real Madrid ne LaLiga, il campionato spagnolo.

Situazione opposta per Lautaro Martinez e compagni che viaggiano sulle ali dell’entusiasmo: cinque i gol rifilati al Milan nell’ultimo derby e tanta voglia di partire al meglio anche in Champions League. Vedremo chi la spunterà tra qualche ora, con Inzaghi che dovrà fare anche a meno di Cuadrado e Calhanoglu (LEGGI QUI). Appuntamento a questa sera.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Real Sociedad-Inter, match valido per la 1ma giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta streaming avverrà invece su Prime Video. Non mancherà, ovviamente, la diretta LIVE TESTUALE sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO REAL SOCIEDAD-INTER (20 SETTEMBRE)

Mercoledì 20 settembre

Ore 21.00 – Real Sociedad-Inter – Diretta streaming su Prime Video. Diretta LIVE TESTUALE su OA Sport

PROGRAMMA REAL SOCIEDAD-INTER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Real Sociedad-Inter:

Diretta tv: –

Diretta streaming: Prime Video

Diretta live testuale: OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI REAL SOCIEDAD-INTER

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. All. Alguacil.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

