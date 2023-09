Gol del portiere in Champions League: Provedel eroe in Lazio-Atletico Madrid!

Clamoroso epilogo nel match tra Lazio e Atletico Madrid, valido per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024. La partita è terminata con il punteggio di 1-1 con un finale che resterà nella storia. Sì perché dopo essere andata sotto di 1-0, la Lazio non è riuscita a trovare il pareggio fino a quando, al 94′, il portiere Ivan Provedel è salito per l’ultimo calcio d’angolo della partita e ha incredibilmente segnato al termine di un’azione prolungata.

Un momento pazzesco, che ha fatto esplodere di gioia tutti i tifosi presenti all’Olimpico di Roma. Il gol tra l’altro è stato molto bello: Provedel si è reso protagonista di un grande taglio in area e, su un meraviglioso assist di Luis Alberto, ha superato il suo collega Oblak con un colpo di testa da attaccante vero. Si tratta di una rete importantissima, che ha permesso alla Lazio di non perdere la prima partita di questa Champions League e di ottenere dunque un punto nel girone E, quello con anche Feyenoord e Celtic (gli olandesi hanno battuto questa sera gli scozzesi per 2-0).

Da segnalare che, prima del clamoroso gol che è valso l’1-1, Provedel aveva anche miracolosamente salvato la porta della Lazio al 71′ su un tiro ravvicinato di Samuel Lino. Eroe in difesa dunque e anche, soprattutto, in attacco: sicuramente questa serata rimarrà per sempre un ricordo indelebile nella mente di Provedel e di tutti i tifosi della Lazio.

Foto: LaPresse