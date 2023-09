Cos’Ã¨ successo a Calhanoglu? EntitÃ  infortunio, tempi di recupero e che partite salta

Cos’è successo a Calhanoglu? Entità infortunio, tempi di recupero e che partite salta

Poco più di 24 ore di attesa, poi l’Inter di Simone Inzaghi scenderà ufficialmente in campo per la prima volta in questa nuova stagione per la prima partita della UEFA Champions League 2023/2024. Dopo la Finale di Istanbul persa contro il Manchester City lo scorso anno dunque, la Beneamata, proverà nuovamente a ripetere l’ottimo percorso dello scorso anno e lo farà a partire dalle ore 21.00 di domani mercoledì 20 settembre.

TEGOLA INTER: L’INFORTUNIO DI CALHANOGLU

L’esordio, i nerazzurri, lo giocheranno lontano da casa: per la precisione ad ospitare Lautaro Martinez e compagni, sarà la Real Sociedad. All’interno della Reale Arena di San Sebastian, l’Inter, dovrà vedersela contro un’ostica formazione e dovrà, per giunta, rinunciare a due importanti pedine. Nelle ultime ore infatti, sono arrivate le notizie di due infortuni che di certo non hanno rallegrato Inzaghi: il mister dovrà rinunciare a Cuadrado e a Calhanoglu.

Per il colombiano si tratta di un’infiammazione a un tendine; inaspettata invece, l’assenza del centrocampista turco. Per lui un affaticamento muscolare all’adduttore dalla coscia sinistra durante l’ultimo allenamento di Appiano Gentile. Una brutta tegola insomma in vista del match di Champions League ma, sulla carta, non dovrebbe trattarsi di un problema grave. Il giocatore potrebbe tornare a disposizione già dalla prossima gara contro l’Empoli in Serie A.

In ogni caso, in via precauzionale, il mister piacentino lo sostituirà con Asllani come lui stesso ha confermato nella conferenza stampa pre match tenutasi pochi istanti fa: “Assolutamente sì, fiducia ad Asllani. E’ un giocatore importante, ce lo siamo tenuti stretto perché lo volevano tante squadre in estate”. Vedremo dunque, come risponderà l’Inter a queste assenze importanti.

Foto: LaPresse