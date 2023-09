Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Istanbul 2023: Paolini-Tuba terzi dopo la rhythm dance! Vittoria per Nakai

Arrivano splendide notizie da Istanbul, città della Turchia che sta ospitando in questo fine settimana la terza tappa del circuito ISU Junior Grand Prix di pattinaggio di figura. Nel segmento più corto della danza sul ghiaccio, la rhythm dance, Giulia Paolino e Andrea Tuba hanno infatti ottenuto un’ottima terza posizione, avvicinandosi alla soglia dei 60 punti.

Gli azzurri nello specifico si sono ben comportati nei pattern di danza obbligatoria, nei twizzles (livello 3) oltre che nel sollevamento rotazionale, chiamato di livello 4 ma redarguito con una detrazione in quanto durato più del dovuto, sbriciolando il loro primato personale con 56.67 (32.30, 25.37). Al comando si sono invece piazzati gli statunitensi Yahli Pedersen-Jeffrey Chen, leader con 63.25 (34.89, 28.36) davanti agli ucraini Mariia Pinchuk-Mykyta Pogorielov, secondi con 60.63 (34.70, 26.93).

Nelle coppie d’artistico hanno continuato a stupire Anastasiia Metelkina-Luca Berulava che, malgrado due cadute nelle battute finali del programma libero (precisamente nella sequenza coreografica e nel triplo rittberger lanciato) hanno vinto la tappa guadagnando 113.45 (54.71, 60.74) per l’alto totale di 181.37. Secondo posto quindi per gli statunitensi Oliva Flores-Luke Wang, bravi a prendere 105.00 (52.34, 52.66) per 154.52 regolando i canadesi Jazmine Desrochers-Kleran Thrasher, secondi dopo lo short e terzi nella classifica finale con 91.49 (41.77, 50.72) per 146.34.

Nell’ultima gara in programma infine, il free program individuale femminile, la giapponese Ami Nakai ha staccato ufficialmente il pass per la Finale di Pechino, trovando il successo con una prestazione impreziosita da un triplo axel e altri cinque tripli ottenendo 127.58 (67.02, 60.56) per 194.65 e posizionandosi davanti alla compagna di squadra Rena Uezono, piazzatasi al posto d’onore con 124.07 (65.89, 58.18) per 187.65, quattro pinti in più della sudcoreana Yujae Kim, terza con 118.32 (62.36, 57.96) per 183.65.

CLASSIFICA RHYTHM DANCE JUNIOR DANZA SL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD 1 Yahli PEDERSEN / Jeffrey CHEN USA 63.25 1 2 Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV UKR 60.63 2 3 Giulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA ITA 56.67 3 4 Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER SUI 55.35 4 5 Ambre PERRIER GIANESINI / Samuel BLANC KLAPERMAN FRA 51.82 5 6 Andrea PSURNA / Jachym NOVAK CZE 51.79 6 7 Olivia ILIN / Dylan CAIN USA 51.69 7 8 Harlow Lynella STANLEY / Nikita SOSNENKO MEX 51.08 8 9 Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA POL 50.32 9 10 Dana SABATINI-SPECIALE / Nicholas BUELOW CAN 50.18 10 11 Mariia ALIEVA / Yehor BARSHAK GEO 49.66 11 12 Alexia KRUK / Jan EISENHABER GER 48.31 12 13 Eliska ZAKOVA / Filip MENCL CZE 46.90 13 14 Emma GOODSTADT / Christian BENNETT CAN 45.56 14 15 Louise DUPRAT / Tahory TADDEI-DUGUE FRA 41.30 15 16 Eva SHELAEVA / Ivan SOLOVYEV KAZ 34.10 16

CLASSIFICA FINALE JUNIOR COPPIE D’ARTISTICO

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA GEO 181.37 1 1 2 Olivia FLORES / Luke WANG USA 154.52 3 2 3 Jazmine DESROCHERS / Kieran THRASHER CAN 146.34 2 3 4 Louise EHRHARD / Matthis PELLEGRIS FRA 128.25 4 4 5 Anastasia STEBLYANKA / Lukas GNEIDING GER 109.92 6 5 6 Adele ZHENG / Andy DENG USA 106.92 5 7 7 Ines MOUDDEN / Alejandro Lazaro GARCIA ESP 101.59 7 6 8 Sonja LOEWENHERZ / Robert LOEWENHERZ GER 95.16 8 8

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Ami NAKAI JPN 194.65 1 1 2 Rena UEZONO JPN 187.71 4 2 3 Yujae KIM KOR 183.65 3 4 4 Elyce LIN-GRACEY USA 179.16 5 3 5 Seojin YOUN KOR 175.77 2 5 6 Sofja STEPCENKO LAT 157.41 6 6 7 Anastasia BRANDENBURG SUI 150.36 10 7 8 Polina DZSUMANYIJAZOVA HUN 150.03 7 9 9 Uliana SHIRYAEVA CAN 147.27 8 10 10 Nataly LANGERBAUR EST 145.12 11 8 11 Olesya RAY GER 142.10 9 12 12 Noelle STREULI POL 128.90 12 14 13 Taisiia SPESIVTSEVA UKR 125.47 17 13 14 Eve DUBECQ FRA 120.58 15 15 15 Meda VARIAKOJYTE LTU 120.51 25 11 16 Chiara HRISTOVA BUL 116.02 14 16 17 Zhasmin SHLAGA KGZ 112.86 16 18 18 Olivia LENGYELOVA SVK 112.35 13 20 19 Julia Sylvia GUNNARSDOTTIR ISL 110.20 20 17 20 Yekaterina BALYUBA KAZ 105.62 19 22 21 Emilia SOLOUKHIN NED 102.40 21 21 22 SelmaSiri LARSEN DEN 101.23 23 19 23 Sena Lidya BAYRAKTAROGLU TUR 93.81 22 25 24 Tara Maria IENCIU ROU 92.24 18 29 25 Selin AKBULUT TUR 91.79 27 24 26 Derya TAYGAN TUR 90.55 24 26 27 Maria GRIBINIC MDA 89.43 29 23 28 Katherine ONG PUI KUAN MAS 87.26 26 27 29 Lana GALIJASEVIC BIH 76.52 30 28 30 Fatima GOMEZ SANDOVAL MEX 72.53 32 31 31 Benyapa SAOYOD THA 71.87 31 32 32 Sophia TKACHEVA IRL 71.23 33 30 33 Jana KUKOVSKA MKD 60.92 34 33 34 Valeska Martina ONA PROANO ECU 52.57 35 34 WD Arabella SEAR-WATKINS GBR 28.84 28

Foto: International Skating Union/Figure Skating JGP Event