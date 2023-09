Pattinaggio artistico: Kagiyama si impone nello short del Lombardia Trophy 2023

Un ritorno in grande stile per Yuma Kagiyama. Il Vice Campione Olimpico, tornato sul ghiaccio dopo un lungo periodo di stop, si è piazzato in testa alla classifica provvisoria dopo lo short del Lombardia Trophy 2023, competizione internazionale di pattinaggio artistico inserita nel circuito di seconda fascia ISU Challenger Series 2023-2024. Il nipponico sul ghiaccio dell’IceLab di Bergamo si è reso artefice di un ottimo segmento corto, contrassegnato dalla presenza in balaustra di Carolina Kostner, neo allenatrice entrata da poche settimane nel suo staff tecnico.

Kagiyama nella sua prova ha realizzato gli elementi di maggior valore, atterrando il quadruplo salchow e ruotando senza patemi il triplo axel. Paradossalmente l’unico intoppo è arrivato nella combinazione a caratura conservativa: a causa di un triplo lutz con eccessiva spinta infatti il nativo di Yokohama ha agganciato solo doppio il toeloop pianificato.

Nonostante la leggera defaillance l’asiatico ha ottenuto un punteggio sopra i 90 punti, attestandosi in quota 91.47 (47.38, 44.09) guadagnando un distacco di cinque punti sul primo inseguitore, Andrew Torgashev, atleta che ha presentato dopo tempo un buon quadruplo salchow ottenendo 86.41 (46.91, 39.50) e scavando un piccolo solco sul georgiano Nika Egadze, attualmente terzo con 78.75 (44.51, 35.24) con un layout competitivo anche se sporcato da diversi errori. Sopra quota 70 inoltre anche il secondo pattinatore giapponese in gara, Nozomu Yoshioka quarto con 70.07 (36.76, 34.31) a un passo dal tedesco Nikita Starostin, quinto con 69.30 (37.15, 32.15).

Il programma libero si svolgerà domenica 10 settembre alle ore 15:40.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

Foto: Valerio Origo