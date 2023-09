Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Istanbul 2023: Metelkina-Berulava salgono in cattedra nello short delle coppie

Si è conclusa la prima, lunghissima, giornata a Istanbul, città della Turchia che sta ospitando questa settimana la terza tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico, evento che sta cominciando a fornire delle indicazioni molto accattivanti anche in prospettiva futura.

In tal senso la risposta più interessante di giornata è arrivata dalle coppie d’artistico, complice l’esordio di un team di nuova formazione composto da Anastasiia Metelkina e Luka Berulava (quest’ultimo noto per la sua profica collaborazione con Karina Safina). I georgiani sono letteralmente saliti in cattedra nel segmento pià corto, ipotecando la vittoria grazie a un programma valutato 67.97 (38.47, 29.45), contrassegnato da sette elementi ben eseguiti, tra cui spicca il triplo twist, di livello 3, il doppio axel singolo e un notevole triplo rittberger lanciato. Bene poi i canadesi Jazmine Desrochers-Kleran Thrasher, secondi con 54.85 (29.71, 25.14) davanti ad Olivia Flores-Luke Wang, terzi con 49.52 (26.29, 24.23) dopo una prova viziata da una caduta nel doppio axel in parallelo.

Classifica corta poi nello short femminile dove a fare la voce grossa è stata la grande favorita del lotto Ami Nakai, la quale si è fermata a quota 67.07 (37.03, 30.04) ottenendo il maggior riscontro in entrambi i punteggi e snocciolando il doppio axel, una problematica combinazione triplo lutz/triplo toeloop (redarguita con la chiamata di “Attention” sul primo salto) e dal triplo lutz in zona bonus. Ma attenzione, perché la sudcoreana Seojin Youn si trova a meno di due punti di distanza, precisamente in zona 65.98 (36.24, 29.74) in compagnia della connazionale Yujaie Kim, terza a un’incollatura con 65.33 (36.73, 28.60).

Gara aperta anche in campo maschile, dove il giapponese Dayla Ebihara ha ottenuto la leadership provvisoria snocciolando il triplo axel, la catena triplo flip/triplo toeloop e il triplo lutz, elementi che gli hanno concesso di raggiungere 76.10 (41.45, 34.65). Nessun errore anche per Minkyu Seo, attualmente al posto d’onore con 75.67 (39.35,36.32) regolando il favorito Rio Nakata, scivolato al terzo posto con 73.55 (38.13, 35.42) a causa di una defaillance nel triplo axel inaugurale.

SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Ami NAKAI JPN 67.07 1 2 Seojin YOUN KOR 65.98 2 3 Yujae KIM KOR 65.33 3 4 Rena UEZONO JPN 63.64 4 5 Elyce LIN-GRACEY USA 59.75 5 6 Sofja STEPCENKO LAT 56.78 6 7 Polina DZSUMANYIJAZOVA HUN 55.26 7 8 Uliana SHIRYAEVA CAN 55.26 8 9 Olesya RAY GER 54.98 9 10 Anastasia BRANDENBURG SUI 52.72 10 11 Nataly LANGERBAUR EST 49.29 11 12 Noelle STREULI POL 47.54 12 13 Olivia LENGYELOVA SVK 45.86 13 14 Chiara HRISTOVA BUL 45.73 14 15 Eve DUBECQ FRA 45.49 15 16 Zhasmin SHLAGA KGZ 43.64 16 17 Taisiia SPESIVTSEVA UKR 43.44 17 18 Tara Maria IENCIU ROU 42.29 18 19 Yekaterina BALYUBA KAZ 42.21 19 20 Julia Sylvia GUNNARSDOTTIR ISL 39.99 20 21 Emilia SOLOUKHIN NED 37.17 21 22 Sena Lidya BAYRAKTAROGLU TUR 37.03 22 23 SelmaSiri LARSEN DEN 34.69 23 24 Derya TAYGAN TUR 34.24 24 25 Meda VARIAKOJYTE LTU 33.37 25 26 Katherine ONG PUI KUAN MAS 32.97 26 27 Selin AKBULUT TUR 31.93 27 28 Arabella SEAR-WATKINS GBR 28.84 28 29 Maria GRIBINIC MDA 27.41 29 30 Lana GALIJASEVIC BIH 25.45 30 31 Benyapa SAOYOD THA 24.98 31 32 Fatima GOMEZ SANDOVAL MEX 24.20 32 33 Sophia TKACHEVA IRL 21.88 33 34 Jana KUKOVSKA MKD 21.45 34 35 Valeska Martina ONA PROANO ECU 18.50 35

SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Daiya EBIHARA JPN 76.10 1 2 Minkyu SEO KOR 75.67 2 3 Rio NAKATA JPN 73.55 3 4 Lukas VACLAVIK SVK 65.04 4 5 Elias SAYED SWE 63.76 5 6 Konstantin SUPATASHVILI GEO 61.28 6 7 Jakub LOFEK POL 60.78 7 8 Ali Efe GUNES TUR 60.58 8 9 David BONDAR CAN 60.30 9 10 Fedir KULISH LAT 60.02 10 11 Terry Yu Tao JIN CAN 59.98 11 12 Aurelian CHERVET SUI 55.66 12 13 Luca FUENFER GER 54.43 13 14 Gianni MOTILLA FRA 53.49 14 15 Kai KOVAR USA 52.54 15 16 Furkan Emre INCEL TUR 49.64 16 17 Arin YORKE GBR 49.02 17 18 Ean WEILER SUI 47.91 18 19 Ege ALACAN TUR 47.74 19 20 Aleksei VLASENKO HUN 47.44 20 21 Kyrylo MARSAK UKR 47.08 21 22 Nikita KRIVOSHEYEV KAZ 45.12 22 23 Daniel KORABELNIK LTU 44.96 23 24 Jegor MARTSENKO EST 42.71 24 25 Wendell HANSSON-OSTERGAARD DEN 37.38 25 26 Razvan CIONAC ROU 36.82 26 27 Yoanis APOSTOLU BUL 35.05 27

SHORT PROGRAM JUNIOR COPPIE D’ARTISTICO

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA GEO 67.92 1 2 Jazmine DESROCHERS / Kieran THRASHER CAN 54.85 2 3 Olivia FLORES / Luke WANG USA 49.52 3 4 Louise EHRHARD / Matthis PELLEGRIS FRA 47.83 4 5 Adele ZHENG / Andy DENG USA 42.19 5 6 Anastasia STEBLYANKA / Lukas GNEIDING GER 36.21 6 7 Ines MOUDDEN / Alejandro Lazaro GARCIA ESP 34.25 7 8 Sonja LOEWENHERZ / Robert LOEWENHERZ GER 32.86 8

Foto: International Skating Union/Figure Skating JGP Event