Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Istanbul 2023: Nakai e Nakata vogliono conquistare la Finale

Prosegue il circuito ISU Junior Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico, competizione itinerante giunta al suo terzo appuntamento, quello di Istanbul (Turchia), in programma da giovedì 7 a sabato 9 settembre.

Saranno tanti gli argomenti di interesse, a cominciare dal ritorno sul ghiaccio di Ami Nakai che, dopo aver trionfato nella tappa inaugurale di Bangkok, farà capolino in Turchia per mettere in ghiaccio la Finale di Pechino. Fari puntati poi sulle sudcoreane Seojin Youn e su Yujae Kim, quest’ultima quarta classificata agli scorsi Campionati Mondiali Junior 2023. Per l’Italia ottima occasione per Amanda Ghezzo, di nuovo in pista dopo la prima gara in calendario per alzare ancora di più l’asticella tecnica. Assente invece Elena Agostinelli che, purtroppo, pochi giorni fa è stata vittima di un brutto infortunio.

Situazione speculare in campo maschile, dove il grande atteso sarà Rio Nakata, anche lui vincitore in Thailandia pronto a staccare il pass per la Cina. Da non sottovalutare poi Minku Seo e altri profili di prospetto come lo slovacco Lukas Vaclavik, il georgiano Konstantin Supatashvili e lo statunitense e l’americano Kai Kovar.

Nella danza, oltre a Giulia Paolini-Andrea Tuba, saranno della partita anche gli ucraini Mariia Pinchuk-Mykyta Pogorielov, i polacchi Sofiia Dovhal-Wiktor Kulesza oltre che due pericolosi team made in USA: Olivia Ilin-Dylan Cain e Yahli Perdersen-Jeffrey Chen. Ci si aspetta invece grandi equilibrio nelle coppie d’artistico. Come di consueto sarà possibile seguire integralmente la tappa gratuitamente sul canale YouTube ISU Junior Grand Prix. Di seguito il programma completo.

JUNIOR GRAND PRIX ISTANBUL 2023: PROGRAMMA DELL’EVENTO (orario italiano)

Giovedì 7 settembre

12:30-17:30 Short program Junior individuale femminile

17:45-18:45 Short program Junior coppie d’artistico

19:15-23:00 Short program Junior individuale maschile

Venerdì 8 settembre

12:30-14:50 Rhythm dance Junior danza sul ghiaccio

15:20-16:30 Free program Junior coppie d’artistico

17:00-22:15 Free program Junior individuale femminile

Sabato 9 settembre

12:00-16:10 Free program Junior individuale maschile

16:40-19:10 Free dance Junior danza sul ghiaccio

JUNIOR GRAND PRIZ ISTANBUL: COME VEDERE LA TAPPA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista

Diretta Streaming: sul canale YouTube ISU Junior Grand Prix

Foto: International Skating Union/Figure Skating JGP Event