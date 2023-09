Pattinaggio artistico a rotelle, Mondiali 2023: tripudio azzurro in Colombia! Triplette nelle coppie e nella danza

L’Italia fa la voce grossa e scappa via ai Campionati Mondiali 2023 di pattinaggio artistico a rotelle, evento in fase di svolgimento ad Ibagué, in Colombia. Alla sesta giornata di competizioni arriva lo strappo azzurro nel medagliere, complici due triplette nelle coppie d’artistico e di danza, oltre che una doppietta in categoria Junior per un totale di otto medaglie complessive. Un trionfo per certi versi annunciato, anche se con modalità spettacolari e imprevedibili.

Nella danza ad esempio Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi hanno conquistato per la prima volta in carriera l’oro in campo Senior, confermando la leadership già messa in cassaforte nella style con una free da capogiro. I due danzatori infatti hanno realizzato nel miglior modo possibile i sette elementi pianificati del loro layout, raccogliendo il massimo del livello nelle difficoltà a chiamata e ricevendo un riscontro stellare in termini di QOE. Una performance che manda un messaggio chiarissimo a tutto il movimento per un team che probabilmente – più di altri – rappresenta in modo lampante quanto la disciplina post-rollart sia in grado di regalare sia da un punto di vista tecnico che artistico.

Imponendosi con sicurezza anche nel secondo punteggio i due azzurri hanno ricevuto un feedback di altre 100 punti nel segmento, nello specifico 101.40 (55.67, 45.73) con un totale di 159.86, cinque lunghezze in più rispetto a dei davvero sorprendenti Martina Nuti-Nicholas Masiero che, malgrado un’attività alle spalle di soli otto mesi, si sono attestati al posto d’onore grazie a un libero d’alto profilo, anche in questo caso contrassegnato da un trionfo di livelli 4 e da un tipo di pattinaggio molto personale, capace di unire due mondi che in campo individuale splendono con due diverse sfumature.

Togliendosi la soddisfazione di agguantare anche alcuni 9.00 nelle voci delle components Martina e Nicholas hanno dunque ottenuto 98.17 (54.19, 43.98) per 154.83, precedendo Caterina Artoni-Raoul Allegranti, questi ultimi artefici di una rimonta pazzesca: dopo la sesta piazza della style, pesantemente viziata da un passaggio a vuoto nel pattern di danza obbligata, gli atleti hanno risalito brillantemente la china portando in pista tutta la loro morbidezza e dinamicità dei movimenti, guadagnando 93.21 (51.73, 41.48) e chiudendo dunque sul gradino più basso del podio con 143.06.

Quinta posizione poi in campo Junior per Emanuela Babuin-Alice Vedova, i quali si sono accontentati di uno score di 61.65 (33.36, 28.29) per 132.14. Trionfo per i colombiani Jesua Folleco-Maria Paula Monoz, primi con 132.14 tenendo a debita distanza i lusitani Ema Sousa-Diogo Carvalho (126.40) e Mariana Pinheiro-Diogo Ferreira (121.76).

Super tris anche nelle coppie d’artistico, dove i pattinatori italiani hanno proseguito la grande tradizione nostrana nella specialità, portando sul gradino più alto Alice Esposito-Federico Rossi. Un sogno che si avvera per gli allievi di Cristina Pelli, Patrick Venerucci e Stefano Rossi, coronato finalmente dopo una stagione apertasi con il record del mondo registrato al Trofeo Barbieri e terminata con un free macchiato da alcuni errori inopinati che hanno inchiodato il loro punteggio in quota 121.93 (75.99, 51.44) per 205.00 ma che gli ha comunque permesso di tenere saldamente il controllo di una gara davvero mai messa in discussione, impreziosita dalla grande difficoltà degli elementi proposti, tutti accompagnati da entrate e uscite studiate nei minimi particolari. Un risultato voluto, cercato, e trovato che adesso porterà Alice e Federico in una nuova dimensione, dove sarà stimolante confermarsi e alzare ancora di più l’asticella.

In crescita poi Micol Mills e Tommaso Cortini, abili ad accaparrarsi l’argento con 113.90 (67.65, 47.25) per 186.50 arginando i Campioni Europei Alice Piazzi-Alessandro Bozzini, terzi alla prima rassegna iridata Senior con 110.17 per 177.49.

A mettere la ciliegina sulla torta ci hanno quindi pensato Matilde Matteucci-Josè Inglese, Neo Campioni del Mondo Junior con il riscontro di 83.36 (51.02, 34.34) per 133.64 davanti ad Anna Serafni-Manuel Cioni, secondi con 78.68 (49.19, 31.50) per 124.31. Completano il podio quindi gli argentini Julieta Cuvertino-Gaston Cuello, terzi con 51.34 (25.79, 26.55) per 75.34.

I Mondiali di Ibaguè entreranno adesso nella loro fase clou con gli eventi dedicati alle specialità individuali.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)