Pattinaggio artistico a rotelle, Mondiali 2023: Paronetto regala il secondo oro all’Italia

Arriva la seconda medaglia d’oro ai Campionati Mondiali 2023 di pattinaggio artistico a rotelle, competizione in scena ad Ibaguè, in Colombia, presso il suggestivo Parque Deportivo Municipal. Sofia Paronetto si è confermata Regina dell’inline femminile, vincendo il metallo più pregiato in una gara dominata in lungo e in largo. Un risultato di enorme rilievo per la veneta che, solo poche settimane fa, ha raccolto anche il bronzo nel quad agli Europei di Ponte Di Legno.

Il successo dell’azzurra era già nell’aria. Sofia, già brillantemente in testa dopo lo short, ha regolato la concorrenza anche nel segmento più lungo, guadagnando il miglior riscontro sia nel tecnico che nelle quattro voci delle components, prendendo il largo con un layout ben congeniato e contraddistinto dall’esecuzione di due doppi axel, di cui il secondo agganciato con il doppio toeloop, di un triplo salchow e da altri tre salti doppi collocati in zona bonus.

Racimolando punti preziosi anche nelle trottole e nella sequenza di passi, grande punto di forza della nostra, Paronetto ha raccolto 71.09 (36.15, 34.94) spingendosi fino a 115.26 nel totale, otto lunghezze in più rispetto all’argentina Leila Aciar, seconda con 108.02 dopo aver pattinato un libero competitivo da 64.44 (32.97, 31.47) viziato soltanto da un errore di peso nel doppio axel. Sceglie la proficua strada della conservazione poi la brasiliana Maysa Todeschi, in grado di presentare un free con soli salti da massimo due giri di rotazione attestandosi in quota 56.47 (27.01) per 91.49.

Ma quella di Sofia non è stata l’unica medaglia di giornata. In campo maschile infatti Antonio Panfili si è accomodato al posto d’onore, strappando in rimonta un argento grazie a un free da 64.09 (28.40, 35.69) per un totale di 102.30. A vincere per dispersione è stato invece lo statunitense Collin Motley, primo con 104.91 (65.79, 39.15) per 164.37. Terzo infine Chen Bo Yu, il quale ha ottenuto 58.84 (29.05, 31.79) per 100.11.

In categoria junior inoltre Sofia Ciacia, dopo aver preso il comando della gara nello short, è scivolata al terzo posto a causa di un libero problematico con cui si è dovuta accontentare di 55.34 (32.67, 55.34), score viziato anche dalla detrazione per due cadute, raggiungendo 93.35 e cedendo il passo alla brasiliana Maria Joaquina Cavalcanti , prima con 106.66, la quale a sua volta si è imposta sull’argentina Giuliana Scamarda, seconda con 95.43. Secondo posto poi per Francesco Vittuari con 66.33 (27.77, 38.56) per 103.78, con cui è piazzato alle spalle di Yen-Wei-Lao, primo con 118.27 e davanti a Hsin Chiao Lee, terzo con 55.09.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)