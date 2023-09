Pallanuoto, Serie A1 2023-2024: Pro Recco ancora super favorita, AN Brescia rimaneggiata

Domani a Roma verranno presentati ufficialmente i campionati italiani di pallanuoto che si apprestano a partire. Andando a parlare della Serie A1 al maschile troviamo, come ormai da tradizione, una squadra nettamente al di sopra di tutte le altre.

La Pro Recco ha vinto quindici degli ultimi sedici scudetti, è reduce dall’ennesimo Triplete (trionfi anche in Coppa Italia e soprattutto in Champions League) e sembra poter dominare ancora. La banda di Sandro Sukno ha aggiunto due validi innesti alla rosa con gli arrivi del giovane azzurro Francesco Condemi e del centroboa greco Kostantinos Kakaris che vanno a rafforzare una squadra già devastante con i vari Del Lungo, Di Fulvio, Ivovic e Zalanki.

Non si può dire lo stesso dell’acerrima rivale, l’AN Brescia, unica capace dello scalpo nel 2021 in chiave scudetto. La banda di Sandro Bovo è sì la seconda forza, ma il distacco sembra essersi ampliato con un mercato deludente (da sottolineare infatti la scelta di rinunciare alla Wild Card di Champions League passando dai gironi).

Alle loro spalle la coppia formata da Ortigia e Savona proverà ad insidiare le prime due nella griglia di partenza. Il nome a sorpresa può essere quello del Trieste che ha pescato il centroboa della Nazionale Luca Marziali dal mercato.

Photo LiveMedia/Salvo Barbagallo