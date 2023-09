Ordine d’arrivo Vuelta a España 2023, tappa di oggi: Molano pone il sigillo allo sprint, 7° Dainese

Calato il sipario sulla dodicesima tappa della Vuelta a España 2023. La frazione, con partenza da Ólvega e arrivo a Zaragoza, si è snodata per 150,6 chilometri. Sulle strade del capoluogo dell’Aragona si è assistito a una volata a ranghi contatti, come da copione.

Il percorso di giornata, infatti, non presentava Gran Premi della Montagna, anche se il tragitto è stato caratterizzato da qualche tratto in salita. Nulla di impossibile, che infatti i velocisti hanno affrontato, ben supportati dai compagni di squadra. Le compagini, infatti, sono state in grado di tenere cucita la corsa, riuscendo a chiudere sui tentativi di fuga.

La vittoria in volata è andata al colombiano Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) a precedere Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) e Boy Van Poppel (Intermarché – Circus – Wanty). Settimo in casa Italia, Alberto Dainese (Team dsm – firmenich) che ha concluso in settima piazza.

Di seguito l’ordine d’arrivo:

ORDINE D’ARRIVO DODICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

1 MOLANO Juan Sebastián UAE Team Emirates 180 80 3:23:35

2 GROVES Kaden Alpecin-Deceuninck 130 50 ,,

3 VAN POPPEL Boy Intermarché – Circus – Wanty 95 35 ,,

4 OLIVEIRA Rui UAE Team Emirates 80 25 ,,

5 THEUNS Edward Lidl – Trek 60 18 ,,

6 VAN DEN BERG Marijn EF Education-EasyPost 45 15 ,,

7 DAINESE Alberto Team dsm – firmenich 40 12 ,,

8 AULAR Orluis Caja Rural – Seguros RGA 35 10 ,,

9 PAGE Hugo Intermarché – Circus – Wanty 30 8 ,,

10 MENTEN Milan Lotto Dstny 25 6 ,,

11 VAN GESTEL Dries TotalEnergies 20 5 ,,

12 CIMOLAI Davide Cofidis 15 4 ,,

13 SOUPE Geoffrey TotalEnergies 10 3 ,,

14 HOFSTETTER Hugo Team Arkéa Samsic 5 2 ,,

15 GODON Dorian AG2R Citroën Team 2 1 ,,

16 BISSEGGER Stefan EF Education-EasyPost ,,

17 HEIDUK Kim INEOS Grenadiers ,,

18 WATSON Samuel Groupama – FDJ ,,

19 EZQUERRA Jesús Burgos-BH ,,

20 BARCELÓ Fernando Caja Rural – Seguros RGA ,,

21 GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team ,,

22 GOVEKAR Matevž Bahrain – Victorious ,,

23 DENZ Nico BORA – hansgrohe ,,

24 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step ,,

25 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma ,,

26 ERVITI Imanol Movistar Team ,,

27 FAGUNDEZ Eric Antonio Burgos-BH ,,

28 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe ,,

29 DE LA CRUZ David Astana Qazaqstan Team ,,

30 WARBASSE Larry AG2R Citroën Team ,,

31 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious ,,

32 DOUBEY Fabien TotalEnergies ,,

33 BARTHE Cyril Burgos-BH ,,

34 LANDA Mikel Bahrain – Victorious ,,

35 GHYS Robbe Alpecin-Deceuninck ,,

36 KUSS Sepp Jumbo-Visma ,,

37 ARCAS Jorge Movistar Team ,,

38 SÁNCHEZ Pelayo Burgos-BH ,,

39 RUBIO Einer Augusto Movistar Team ,,

40 VAN DEN BERG Julius EF Education-EasyPost ,,

41 TOUZÉ Damien AG2R Citroën Team ,,

42 LAZKANO Oier Movistar Team ,,

43 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma,,

44 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious ,,

45 RODRÍGUEZ Cristián Team Arkéa Samsic ,,

46 MAS Enric Movistar Team ,,

47 ROCHAS Rémy Cofidis ,,

48 SOLER Marc UAE Team Emirates ,,

49 PLANCKAERT Edward Alpecin-Deceuninck ,,

50 LÓPEZ Juan Pedro Lidl – Trek ,,

51 BARRENETXEA Jon Caja Rural – Seguros RGA ,,

52 FLYNN Sean Team dsm – firmenich ,,

53 CARTHY Hugh EF Education-EasyPost ,,

54 AYUSO Juan UAE Team Emirates ,,

55 CRAS Steff TotalEnergies ,,

56 OWSIAN Łukasz Team Arkéa Samsic ,,

57 MARTINEZ Lenny Groupama – FDJ ,,

58 MOLARD Rudy Groupama – FDJ ,,

59 FERNÁNDEZ Rubén Cofidis ,,

60 GONZÁLEZ David Caja Rural – Seguros RGA ,,

61 SÁNCHEZ Luis León Astana Qazaqstan Team ,,

62 PRODHOMME Nicolas AG2R Citroën Team ,,

63 ALMEIDA João UAE Team Emirates ,,

64 CHEREL Mikaël AG2R Citroën Team ,,

65 ELISSONDE Kenny Lidl – Trek ,,

66 BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious ,,

67 NAVARRO Daniel Burgos-BH ,,

68 DOMBROWSKI Joe Astana Qazaqstan Team ,,

69 ZEITS Andrey Astana Qazaqstan Team ,,

70 SÜTTERLIN Jasha Bahrain – Victorious ,,

71 LAPEIRA Paul AG2R Citroën Team ,,

72 OKAMIKA Ander Burgos-BH ,,

73 PETILLI Simone Intermarché – Circus – Wanty ,,

74 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers ,,

75 POELS Wout Bahrain – Victorious ,,

76 HIGUITA Sergio BORA – hansgrohe ,,

77 DÍAZ José Manuel Burgos-BH ,,

78 DE GENDT Thomas Lotto Dstny ,,

79 VALTER Attila Jumbo-Visma ,,

80 KOCH Jonas BORA – hansgrohe ,,

81 UIJTDEBROEKS Cian BORA – hansgrohe ,,

82 PRONSKIY Vadim Astana Qazaqstan Team ,,

83 GERMANI Lorenzo Groupama – FDJ ,,

84 KELDERMAN Wilco Jumbo-Visma ,,

85 VAN BAARLE Dylan Jumbo-Visma ,,

86 FRAILE Omar INEOS Grenadiers ,,

87 OLIVEIRA Nelson Movistar Team ,,

88 BONNET Thomas TotalEnergies ,,

89 FELLINE Fabio Astana Qazaqstan Team ,,

90 FISHER-BLACK Finn UAE Team Emirates 0:23

91 MOSCA Jacopo Lidl – Trek ,,

92 ASKEY Lewis Groupama – FDJ 0:26

93 BAYER Tobias Alpecin-Deceuninck 0:36

94 JOHANSEN Julius Intermarché – Circus – Wanty ,,

95 CARVALHO Andre Cofidis 0:40

96 TRATNIK Jan Jumbo-Visma 0:41

97 VENDRAME Andrea AG2R Citroën Team ,,

98 BALLERSTEDT Maurice Alpecin-Deceuninck 0:44

99 DRIZNERS Jarrad Lotto Dstny 0:47

100 BARDET Romain Team dsm – firmenich 0:49

101 POOLE Max Team dsm – firmenich ,,

102 GRÉGOIRE Romain Groupama – FDJ 0:53

103 DAVY Clément Groupama – FDJ ,,

104 GRADEK Kamil Bahrain – Victorious 0:56

105 OURSELIN Paul TotalEnergies ,,

106 MAAS Jan Team Jayco AlUla ,,

107 SCHLEGEL Michal Caja Rural – Seguros RGA ,,

108 GESINK Robert Jumbo-Visma 0:59

109 VERGAERDE Otto Lidl – Trek ,,

110 MONIQUET Sylvain Lotto Dstny 1:02

111 BOUCHARD Geoffrey AG2R Citroën Team ,,

112 KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe ,,

113 BERNARD Julien Lidl – Trek ,,

114 VAN EETVELT Lennert Lotto Dstny ,,

115 RIES Michel Team Arkéa Samsic 1:06

116 GESBERT Élie Team Arkéa Samsic ,,

117 SEPÚLVEDA Eduardo Lotto Dstny 1:14

118 ENGELHARDT Felix Team Jayco AlUla ,,

119 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers ,,

120 LE BERRE Mathis Team Arkéa Samsic 1:36

121 HERRADA José Cofidis ,,

122 VERVAEKE Louis Soudal – Quick Step ,,

123 SERRY Pieter Soudal – Quick Step ,,

124 PICCOLO Andrea EF Education-EasyPost ,,

125 GRIGNARD Sébastien Lotto Dstny ,,

126 TAARAMÄE Rein Intermarché – Circus – Wanty ,,

127 CAICEDO Jonathan Klever EF Education-EasyPost ,,

128 ZWIEHOFF Ben BORA – hansgrohe ,,

129 SOBRERO Matteo Team Jayco AlUla ,,

130 LEDANOIS Kévin Team Arkéa Samsic 1:54

131 BALDERSTONE Abel Caja Rural – Seguros RGA ,,

132 HERRADA Jesús Cofidis ,,

133 HAMILTON Chris Team dsm – firmenich ,,

134 CAMARGO Diego Andrés EF Education-EasyPost ,,

135 HIRT Jan Soudal – Quick Step ,,

136 GANNA Filippo INEOS Grenadiers ,,

137 KNOX James Soudal – Quick Step ,,

138 CATTANEO Mattia Soudal – Quick Step ,,

139 BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe ,,

140 BERHE Welay Hagos Team Jayco AlUla ,,

141 HERREGODTS Rune Intermarché – Circus – Wanty ,,

142 MOLLEMA Bauke Lidl – Trek ,,

143 COSTA Rui Intermarché – Circus – Wanty ,,

144 BATTISTELLA Samuele Astana Qazaqstan Team ,,

145 BOL Jetse Burgos-BH ,,

146 BIDARD François Cofidis ,,

147 QUINN Sean EF Education-EasyPost ,,

148 NOVAK Domen UAE Team Emirates 2:36

149 COMBAUD Romain Team dsm – firmenich ,,

150 VAUQUELIN Kévin Team Arkéa Samsic ,,

151 NICOLAU Joel Caja Rural – Seguros RGA ,,

152 SCOTSON Callum Team Jayco AlUla ,,

153 STORER Michael Groupama – FDJ ,,

154 OSBORNE Jason Alpecin-Deceuninck ,,

155 BERNAL Egan INEOS Grenadiers ,,

156 GHEBREIGZABHIER Amanuel Lidl – Trek ,,

157 JANSSENS Jimmy Alpecin-Deceuninck ,,

158 KRON Andreas Lotto Dstny 2:46

159 PEDERSEN Casper Soudal – Quick Step,,

160 JOUSSEAUME Alan TotalEnergies 9:32

Foto: LaPresse