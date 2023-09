NASCAR, la seconda parte dei Playoffs inizia in Texas

Il Texas Motor Speedway inaugura la seconda parte dei NASCAR Playoffs per quanto riguarda la Cup Series. Il noto catino americano da 1 miglio e mezzo ospiterà la prima insidia del ‘Round of 12’, significativo segmento della lotta al titolo che comprenderà anche le manifestazioni di Talladega (Alabama) e Charlotte Roval (North Carolina).

Joey Logano (Penske #22 Ford) è l’assente di lusso dopo l’Elimination Race di settimana scorsa in quel di Bristol. Il campione in carica sarà uno spettatore di primo profilo per la corsa al ‘Championship 4’, una bagarre più incerta che mai.

William Byron (Hendrick Motorsports #24 Chevy) , Martin Truex Jr (Joe Gibbs Racing #19 Toyota), Kyle Busch (RFK Racing #8 Chevy), Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing #11 Toyota), Kyle Larson (Hendrick Motorsports #5 Chevy), Chris Buescher (RFK Racing #17 Chevy), Ross Chastain (Trackhouse Racing #1 Chevy ), Christopher Bell (Joe Gibbs Racing #20 Toyota), Ryan Blaney (Penske #12), Tyler Reddick (23XI Racing #45 Toyota), Brad Keselowski (RFK Racing #6 Ford) e Bubba Wallace (23XI Racing #23 Toyota) hanno ancora una concreta chance per aspirare alla finalissima di Phoenix che commenteremo a metà novembre.

L’obiettivo comune è ovviamente quello di vincere in Texas al fine di accedere direttamente al ‘Round of 8’, tappa cruciale verso la finalissima che da un paio d’anni a questa parte non si svolge più all’Homestead-Miami Speedway. Tra i piloti ancora presenti nei Playoffs, Tyler Reddick (2022), Kyle Larson (2021), Kyle Busch (2020) e Denny Hamlin (2010) hanno vinto almeno una volta nella prova autunnale di Fort Worth valida per la Cup Series. Il detentore del primato di affermazioni che è ancora iscritto full-time in NASCAR è Kevin Harvick con tre successi all’attivo (2017-2018-2019), il californiano di Stewart-Haas Racing ha perso ogni chance di competere per il titolo settimana scorsa nell’Elimination Race del ‘Round of 16’.

Ricordiamo che l’edizione 2023 della Autotrader EchoPark Automotive avrà una distanza di 400 Miglia e non 500 come accaduto fino alla passata stagione, un cambio significativo per una prova che negli ultimi anni è stata presente nel calendario anche come ‘Round of 8’ e non come ‘Round of 12’.

Foto. LaPresse