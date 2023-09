MotoGP, GP India 2023: Martin e Bezzecchi possono mettere sotto pressione Bagnaia in qualifica e nella Sprint

Si profila un sabato di fuoco al Buddh International Circuit di Nuova Delhi per le qualifiche e la Sprint del Gran Premio d’India 2023, valido come tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. In palio i primi punti iridati del weekend, molto importanti per la corsa al titolo che coinvolge i ducatisti Francesco Bagnaia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi.

Pecco è leader della generale con un vantaggio di 36 punti su Martinator e 65 su Bez, ma nelle prove libere del venerdì ha fatto fatica a trovare un feeling ottimale con la sua GP23 e dovrà quindi trovare la quadra a livello di set-up domattina nella FP2 per raggiungere le prestazioni dei migliori candidandosi alla lotta per la pole in qualifica e per le posizioni di vertice nella Sprint.

I suoi più diretti inseguitori, Martin e Bezzecchi, hanno invece cominciato bene il fine settimana sull’inedita pista indiana e dovranno provare a mettere sotto pressione Bagnaia per approfittare di un suo eventuale passo falso e guadagnare il maggior numero possibile di punti. Oltre ai tre protagonisti del campionato, ci sono diversi altri pretendenti alle prime posizioni in vista della Sprint Race.

In casa Ducati fari puntati su Luca Marini, il più veloce del venerdì nel time-attack, ma attenzione anche alle Aprilia ufficiali di Aleix Espargarò e Maverick Viñales, competitivi sia sul giro secco che sul passo. Da non sottovalutare tra gli outsider Brad Binder con la KTM, Marc Marquez con la Honda, Fabio Quartararo con la Yamaha e Johann Zarco con la Ducati Pramac.

Credit: MotoGP.com Press