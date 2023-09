MotoGP, Maverick Vinales: “Contento per il podio ma potevo fare di più. Domani lotteremo di nuovo”

Maverick Vinales festeggia il terzo posto nella Sprint Race del Gran Premio di Catalogna, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sulla pista di casa il portacolori del team Aprilia sapeva di avere una grande chance, ma si è dovuto accontentare del gradino più basso del podio, mentre il successo è andato al suo vicino di box Aleix Espargarò.

Francesco Bagnaia, che partiva dalla pole position, ha provato a scappare come suo solito, ma il duo Aprilia lo ha braccato. La vittoria, con 2 secondi di margine è andata proprio al nativo di Granollers, mentre Maverick Vinales ha tentato il sorpasso su “Pecco” fino all’ultimo metro, ma il campione del mondo ha tenuto duro e ha portato a casa la piazza d’onore.

Al termine della gara su distanza ridotta, il portacolori del team di Noale ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Sono davvero felice mi sono divertito molto. Mi aspettavo un po’ di più dalla mia gara, ma sul più bello ho capito che all’anteriore non ero più al 100% e sono calato da quel punto di vista”.

Lo spagnolo prosegue nella sua analisi: “Sono davvero felice per il team, stiamo vivendo un bellissimo weekend e non vogliamo fermarci. Domani in occasione della gara lunga lotteremo per ripeterci”.

