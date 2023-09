MotoGP, Maverick Vinales: “A mio agio sin dal primo giro, in vista di domani posso ancora migliorare”

Prosegue l’ottimo momento di Maverick Vinales. Dopo il weekend catalano, infatti, il portacolori del team Aprilia inizia con il piede giusto anche in terra di Romagna, chiudendo secondo al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023.

Sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, il miglior tempo di giornata è stato fissato da Marco Bezzecchi in 1:30.846 (nuovo record della pista) con 126 millesimi su Maverick Vinales e 255 su Dani Pedrosa. Quarto Jorge Martin a 331, quinto Luca Marini a 341, mentre è sesto Marc Marquez a 371. Chiude settimo nonostante gli acciacchi Francesco Bagnaia a 374 millesimi, ottavo Alex Marquez a 401, quindi nono Brad Binder a 410, mentre completa la top10 Raul Fernandez a 690.

Dopo aver concluso la FP2 odierna il pilota spagnolo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Correre a Misano è sempre speciale, è una pista che mi piace, soprattutto il terzo settore con quella curva velocissima che è incredibile. La giornata è stata positiva. Mi sono sentito alla grande sin dal primo giro a livello di feeling, come al Montmelò, quindi ho potuto spingere e guidare nella maniera più naturale possibile”.

A questo punto il nativo di Figueres punta già il mirino verso il prosieguo del fine settimana: “Penso che la moto possa migliorare ancora qualcosa, qualche dettaglio. A livello generale mi sono sentito a posto e ho proseguito nel mio buon momento. Qual è il segreto? Credo che da Assen in avanti abbiamo trovato quello che mi serviva per guidare come avrei voluto e la differenza si sta vedendo”.

