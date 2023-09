MotoGP, Marc Marquez: “Non andremo forte come in India. Futuro? Magari sono giÃ  convinto”

Un weekend per proseguire quanto di buono fatto a Nuova Delhi. Sembra questo l’obiettivo di Marc Marquez, pilota dell’Aprilia intervenuto questa mattina nella classifica conferenza stampa che anticipa il GP del Giappone, quindicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 di MotoGP. L’iberico, reduce dall’ottima prestazione sul circuito di Buddh, ha detto ai media di avere aspettative alte per questo fine settimana, anche se il ritmo non sarà lo stesso di sette giorni fa.

“Lo scorso weekend senza dubbio è stato positivo per tutta l’Honda – ha detto Marquez – da parte mia stiamo lavorando nella direzione giusta. A parte la piccola caduta nella curva 1 mentre stavo cercando di seguire i ducatisti per il podio credo di avere avuto un buon passo. Anche qui ci sono curve lente, forse non saremo forti come in India ma andremo sicuramente meglio di Silverstone o in Catalogna “.

Il centauro ha poi parlato del suo atteggiamento e del suo approccio con la gara, considerandolo uguale a prescindere dal risultato finale: “Quando sei in lotta per la la top 5 guidi in modo diverso, anche l’approccio mentale è diverso. Il mio atteggiamento però è sempre lo stesso, io non ho mai mollato che sia per la quinta o per la dodicesima posizione”.

Non poteva mancare poi una domanda sul futuro sempre più incerto. Con maestria però Marquez ha come sempre sviato, dicendo però di essere già convinto della sua scelta, a prescindere dai tempi dell’annuncio: “Nella mia testa le idee sono chiare, a livello mentale non ho dubbi su me stesso e su quale sia la scelta migliore. Stiamo lavorando insieme molto duramente per trovare la strada migliore e avere un progetto migliore. Molti dicono che devono convincermi, magari però sono già convinto: ho sempre detto di voler trovare una soluzione migliore e quello che è meglio per il progetto: tra me e la Honda c’è un rapporto speciale, io ho dato a loro tanto, così loro a me“.

Foto: Photo LiveMedia/Alessio Marini