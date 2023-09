MotoGP, Jorge Martin: “In India ho avuto una strana disidratazione, ma mi sono ripreso”

Il lungo weekend del Gran Premio del Giappone 2023 si è aperto quest’oggi a Motegi per la MotoGP con la conferenza stampa piloti del giovedì, in cui i tre grandi protagonisti della corsa al titolo hanno rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali del fine settimana alla vigilia delle prove libere. Tra questi c’era dunque Jorge Martin, secondo in campionato a -13 dal leader Francesco Bagnaia quando mancano sette round al termine della stagione.

“Dopo la gara in India la situazione è stata complicata, avevo una forte disidratazione ma poi mi sono ripreso del tutto dopo 4-5 ore. Strano perché mi sono sempre sentito forte fisicamente. All’ultimo giro sono andato lungo in staccata bloccando l’anteriore e Quartararo mi ha passato, però è andato un po’ largo e ho potuto incrociare la traiettoria. Credo di aver fatto uno dei migliori sorpassi della mia carriera. La gomma media al posteriore non è stata probabilmente la miglior scelta, ho faticato tanto“, dichiara Martinator alla stampa ripercorrendo l’ultimo GP.

Sul problema con la cerniera della tuta: “Probabilmente non l’ho chiusa correttamente e questo mi ha causato dei problemi. Dopo 8-9 giri ho cominciato a sentire qualcosa ma ho provato comunque a concludere la gara così, sperando che non se ne accorgesse nessuno. Quando mi sono accorto che si vedeva sullo schermo, ho cercato di chiuderla prima in rettilineo e poi dopo la curva 11, in cui ho perso solo un secondo“.

Sulle prospettive in vista di Motegi: “Ho tanta fiducia alla vigilia di questa gara, mi sento fortissimo e penso di avere il pacchetto migliore. L’anno scorso qui sono arrivato terzo, ho fiducia. Devo godermi il momento. Penso sia il migliore della mia carriera. Dobbiamo stare davanti fin dalle prove, questa è la strada da perseguire. La moto è piacevole da guidare e questa è la base di tutto“.

Credit: Valerio Origo