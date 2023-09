MotoGP, Luca Marini: “Mi sono divertito tanto, quando arrivo su una pista nuova vado sempre forte”

Luca Marini piazza la zampata che non ti aspetti e chiude davanti a tutti il venerdì del Gran Premio d’India 2023, valevole come tredicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il portacolori del Team Mooney VR46 ha siglato la miglior prestazione di giornata sull’inedito Budd International Circuit di Nuova Delhi in 1’44″782, qualificandosi direttamente per il Q2 e precedendo Jorge Martin di soli 8 millesimi.

“Mi sono divertito tanto. Quando arrivo su una nuova pista vado sempre forte, anche in Indonesia per esempio quando abbiamo fatto i test ero davanti. Mi viene subito bene un tracciato nuovo. Questa pista è molto difficile, però sono riuscito ad interpretarla molto bene sin da subito. Già ieri abbiamo fatto un buon lavoro durante il giro di pista per capire le linee“, spiega il fratello di Valentino Rossi.

“Stamattina abbiamo lavorato molto sull’elettronica e oggi pomeriggio un po’ più sulle gomme. È molto difficile la situazione degli pneumatici, perché la pista è particolarmente impegnativa e stressante soprattutto sul lato sinistro. Bisognerà stare attenti in vista della gara“, prosegue il ducatista ai microfoni di Sky Sport al termine delle prove odierne.

“Mi sento di avere un buon istinto. Vado sempre subito forte con qualsiasi moto che guido. Bisognerà vedere domani, perché tutti lavorano molto bene e ci sono diversi piloti in team ufficiali che avranno tanti dati da analizzare e faranno un grande passo in avanti, quindi non sarà semplice. Mi aspetto che domani andremo ancora più forte e sono sorpreso dei tempi che stiamo facendo, perché il grip in pista è veramente basso“, conclude Marini.

Credit: LiveMedia/Valerio Origo