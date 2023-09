MotoGP e F1 TV8: orari gare di oggi, programma in chiaro, streaming 3 settembre

Oggi, domenica 3 settembre, si terranno warm up di MotoGP (09.45-09.55) e gare (Moto3 dalle 11.00, Moto2 dalle 12.15 e MotoGP dalle ore 14.00) del GP di Catalogna del Motomondiale a Barcellona, mentre si disputerà alle ore 15.00 la gara del GP d’Italia di F1 a Monza.

LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.45 E ALLE 14.00

LA DIRETTA LIVE DEL GP D’ITALIA DI F1 A MONZA DALLE 15.00

La gara di F1 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 HD e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà affidata a Sky Go e Now. Warm up di MotoGP e gare del Motomondiale saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Summer, ed in diretta streaming su Sky Go e Now.

Per la F1 vi sarà la diretta della gara in chiaro su TV8 HD e tv8.it, che a seguire trasmetteranno la differita delle sole gare del Motomondiale: la Moto3 dalle 18.35, la Moto2 dalle 19.40 e per concludere la MotoGP dalle ore 21.30.

CALENDARIO F1 E MOTOMONDIALE OGGI

Domenica 3 settembre

09.45-09.55 MotoGP, GP Catalogna: warm up – Diretta Sky Sport MotoGP

11.00-11.35 Moto3, GP Catalogna: gara (18 giri) – Diretta Sky Sport MotoGP, 18.35 Differita TV8

12.15-12.55 Moto2, GP Catalogna: gara (21 giri) – Diretta Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP, 19.40 Differita TV8

14.00-14.50 MotoGP, GP Catalogna: gara (24 g.) – Diretta Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP, 21.30 Differita TV8

15.00 F1, GP Italia: gara – Diretta Sky Sport Summer, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA F1 E MOTOMONDIALE OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: per F1 Sky Sport Summer, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8 HD, per Motomondiale Sky Sport MotoGP e Sky Sport Summer (in questo caso tranne warm up e gara Moto3), differita TV8 HD.

Diretta streaming: per F1 Sky Go, Now, tv8.it, per Motomondiale Sky Go e Now, differita tv8.it.

Diretta Live testuale: per F1 e Motomondiale OA Sport.

PROGRAMMA TV8 HD OGGI IN CHIARO

Domenica 3 settembre

15.00 F1, GP Italia: gara – Diretta TV8 HD

18.35 Moto3, GP Catalogna: gara (18 giri) – Differita TV8 HD

19.40 Moto2, GP Catalogna: gara (21 giri) – Differita TV8 HD

21.30 MotoGP, GP Catalogna: gara (24 giri) – Differita TV8 HD

