F1 su TV8, GP Italia 2023: orario, programma, quando vedere la gara in chiaro

L’odierna giornata di domenica 3 settembre sarà quella in cui si disputerà la 74ma edizione iridata del Gran Premio d’Italia, quattordicesimo round del Mondiale 2023 di F1. Come la gara britannica, quella del nostro Paese non è mai mancata dal calendario del Circus. Peraltro, il GP italiano si è quasi sempre corso a Monza. L’unica eccezione è rappresentata dal 1980, quando si gareggiò una tantum a Imola.

L’autodromo brianzolo mantiene un fascino unico, essendo rimasto l’ultimo vero tracciato super-veloce della F1. Silverstone ha completamente cambiato fisionomia a partire dal 1991, affrontando una metamorfosi comunque migliorativa. Viceversa, Hockenheim è stata devastata dalle ruspe nel 2002, perdendo i suoi caratteristici lunghi rettilinei. Il risultato? Un circuito banale, che la Formula Uno non la vede più.

Viva Monza, quindi. Viva i suoi connotati unici. Che possano rimanere inalterati per sempre, lasciando una vena di fascino vintage a una F1 sempre più sintetica e standardizzata. Che mai la famiglia Tilke possa distruggere l’autodromo brianzolo così come ha fatto con quello tedesco, un tempo meraviglioso e oggi (giustamente) finito nell’oblio. Non per colpa sua, bensì a causa di chi lo ha mutilato in nome della “modernità”. Bella modernità, quella di sparire dal calendario! Il GP d’Italia invece è sempre presente. Se non si potrà essere in loco, come seguirlo in TV?

PROGRAMMA GP ITALIA F1 SU TV8

DOMENICA 3 SETTEMBRE

Ore 15.00, il GP di Italia sarà trasmesso gratis in chiaro in DIRETTA

PROGRAMMA GP ITALIA F1 OGGI

(3 SETTEMBRE)

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis e in diretta il GP di Italia. L’appuntamento è infatti il quarto dei cinque per i quali è prevista copertura gratuita live nell’arco del 2023.

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà la diretta integrale del Gran Premio d’Italia, oltre a svariati programmi di approfondimento. Inoltre i possessori di Sky Q potranno godersi la competizione su Sky Sport 4K (213). La gara sarà proposta in diretta anche su Sky Sport Summer (201).

STREAMING – L’evento di Monza potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà inoltre possibile vedere l’appuntamento sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta della gara sarà disponibile sul sito internet TV8.it

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio d’Italia

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP ITALIA 2023

DOMENICA 3 SETTEMBRE

La GARA sarà trasmessa a partire dalle ore 15.00 su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Summer (201) e Sky Sport 4K (213)

REPLICHE GARA SKY SPORT F1 – GP ITALIA 2023

La GARA sarà ritrasmessa in replica su Sky Sport F1 (207).

Gli orari programmati sono 18.00 e 20.00 di domenica.

L’appuntamento sarà inoltre proposto a ripetizione anche nei giorni successivi, cominciando dall’1.00 della notte fra domenica 3 e lunedì 4 settembre.

Foto: LaPresse