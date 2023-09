MotoGP, Alex Marquez dichiarato non idoneo al GP d’India. Tre fratture per lo spagnolo

Alex Marquez è stato dichiarato “unfit” (non idoneo) per il GP d’India. Il pilota iberico infatti nella giornata odierna è caduto nella sezione finale della Q1, saltando ovviamente la Q2 e centrando così la dodicesima posizione in griglia.

Una volta approdato al Medical Center il centauro della Gresini Racing ha ricevuto una diagnosi poco confortante. I medici, così come dichiarato da Sky Sport, hanno rilevato tre fratture alle costole, nello specifico alla terza, alla settima e all’ottava sinistra, fattore che ha chiaramente spinto i responsabili a giudicare non idonea la presenza dello spagnolo in pista.

Un vero peccato per Marquez, artefice di una buon venerdì, dove aveva brillato in modo particolare in occasione della FP2, confermandosi anche nel corso della Q1, condotta in modo egregio strappando anche un crono adeguato per accedere al segmento successivo, salvo poi rimediare la caduta.

Nelle prossime ore il pilota effettuerà ulteriori accertamenti per stabilire i tempi di recupero.

.@alexmarquez73 declared unfit. Double ribs fracture (left side). To the hospital for further checks. #IndianGP — Gresini Racing (@GresiniRacing) September 23, 2023

Foto: Valerio Origo