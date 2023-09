MotoGP, Paolo Ciabatti chiarisce la situazione sul passaggio di Marc Marquez nel Team Gresini

Quale sarà il futuro di Marc Marquez? Il percorso agonistico dell’asso nativo di Cervera ha assunto ormai i crismi del tormentone in MotoGP, visti i chiari problemi che lo spagnolo sta avendo in Honda, come tutti i centauri che corrono per la scuderia giapponese. Il lavoro degli ingegneri giapponesi non sembra andare nella giusta direzione e la Casa di Tokyo è in chiara difficoltà rispetto alla concorrenza.

Per questo motivo, Marquez si sta anche guardando attorno. Il suo contratto con Honda scadrà tra un anno, ma date le circostanza l’iberico potrebbe anche decidere di andar via un anno prima e avere una chance con una moto più competitiva.

L’occasione potrebbe essergli offerta dal Team Gresini, squadra che ha a disposizione una Ducati competitiva e in cui gareggia il fratello Alex. Stando a quanto dichiarato dal direttore sportivo della Casa di Borgo Panigale, Paolo Ciabatti, non si parla di un’ipotesi così campata per aria: “Gresini ha l’opportunità di ingaggiare Marquez e sta aspettando la decisione di Marc. Lui parlerà con la Honda in Giappone e deciderà“, le parole di Ciabatti (fonte: MotoGP.com).

Nel weekend del 29 settembre-1° ottobre, quando si andrà a Motegi, ne sapremo sicuramente di più.

Foto: LaPresse