Motocross, MXGP Turchia 2023: vincono Febvre e Gajser, Prado lontano dal podio

Romain Febvre e Tim Gajser sono stati i grandi protagonisti del Gran Premio di Turchia, diciassettesima tappa del Mondiale MXGP 2023 di motocross. I due piloti infatti hanno vinto rispettivamente gara-1 e gara-2, rimanendo sul podio in entrambe le prove.

In gara-1 a spuntarla è stata Romain Febvre (Kawasaki Racing Team), abile a girare in 35:2:660 tenendo a debita distanza proprio Tim Gajser (Team HRC Honda), secondo classificato con 35:07.335 davanti al transalpino Maxime Renaux (Monster Energy Yahama), terzo in 35:17.005. Benissimo poi Alberto Forato (SM Action Racing KTM), apparso in ritmo e capace di conquistare la quinta piazza con un tempo di 35:26.151.

Occasione sprecata invece per il leader del Mondiale Jorge Prado (Red Bull GASGAS Factory), soltanto tredicesimo in 35:56.790 dopo aver commesso probabilmente il primo, grande errore, della sua annata sportiva. La furia iberica nello specifico è caduto nella seconda curva dopo aver praticamente sfiorato l’holeshot, perdendo molto terreno e non riuscendo a risalire la china.

Ma la giornata no di Prado è proseguita anche in gara-2 quando, dopo essere passato in testa alla prima curva, ha dovuto fare i conti con la sua moto, fermatasi all’improvviso, centrando quindi soltanto la nona posizione finale.

La vittoria dunque è andata a Tim Gajser, il quale ha chiuso i conti con un crono di 24:19.435 regolando un davvero ottimo Maxime Renaux, secondo con 34:25.269 e Romain Febvre, terzo con 34:31.259. Rimane in top 10 inoltre Alberto Forato che ha raggiunto la settima piazza con 34:40.610.

Quando mancano soltanto due gare alla fine del Mondiale Jorge Prado occupa saldamente la prima posizione nella classifica con 841 punti. Secondo Febvre a quota 774, quindi Jeremy Seewer (oggi e ottavo e decimo) con 676. Forato è invece ottavo con 444.

Foto: Valerio Origo