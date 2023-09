Motocross, GP Turchia 2023: Adamo limita i danni ed è quinto in gara-2, Everts si avvicina a -48

Andrea Adamo rialza la testa dopo una pessima gara-1 e conquista un prezioso quinto posto nella seconda manche domenicale del Gran Premio di Turchia 2023, valevole come diciassettesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale Motocross nella classe MX2. Il siciliano della KTM ha disputato una run abbastanza pulita, effettuando una buona rimonta con un passo importante dopo un primo giro difficile e arrivando a ridosso dei primi.

Primo successo di manche dell’anno per il norvegese Kevin Horgmo con la Kawasaki, superando negli ultimi minuti la KTM del belga Liam Everts e togliendo 3 punti al compagno di squadra e primo inseguitore di Adamo nella generale. Il figlio del mitico Stefan Everts, grazie al doppio podio odierno, si è imposto nella graduatoria overall del GP ad Afyonkarahisar.

Terza posizione in gara-2 per l’Husqvarna dell’olandese Roan Van de Moosdijk, bravo a resistere nel finale al forcing del belga Jago Geerts su Yamaha. 6° il tedesco Simon Laengenfelder dopo l’affermazione in Qualifying Race e nella prima manche. Da segnalare in chiave azzurra anche il 13° posto di Federico Tuani con la KTM di SM Action Racing Team.

Dopo il weekend turco, quando mancano due Gran Premi (e 120 punti complessivi ancora da assegnare) al termine del campionato, Adamo mantiene un margine di 48 punti su Everts, 82 su Geerts e 87 su Laengenfelder.

CLASSIFICA GARA-2 GP TURCHIA MX2 2023

1 24 HORGMO, Kevin NOR NMF F&H Kawasaki Racing TeamKawasaki 34:26.830 0.000 51.078 25

2 72 EVERTS, Liam BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:29.466 2.636 51.013 22

3 39 VAN DE MOOSDIJK, Roan NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 34:31.460 4.630 50.964 20

4 93 GEERTS, Jago BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team Yamaha 34:33.826 6.996 50.906 18

5 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:43.904 17.074 50.660 16

6 516 LAENGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 34:55.240 28.410 50.386 15

7 51 OLIVER, Oriol ESP RFME WZ RACING TEAM KTM 35:05.530 38.700 50.139 14

8 44 ELZINGA, Rick NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team Yamaha 35:10.462 43.632 50.022 13

9 125 WECKMAN, Emil FIN SML TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 35:11.607 44.777 49.995 12

10 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 35:14.189 47.359 49.934 11

11 22 BRACERAS, David ESP RFME F&H Kawasaki Racing TeamKawasaki 35:19.237 52.407 49.815 10

12 122 MC LELLAN, Camden RSA KNMV JM Honda Racing Honda 35:38.701 1:11.871 49.362 9

13 123 TUANI, Federico ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery KTM 34:37.109 -1 Lap 47.836 8

14 183 PEKLAJ, Jaka SLO AMZS Husqvarna 35:30.816 53.707 46.630 7

15 40 HOSSEIN AHMADI FINI, Alireza IRI MAFIRI Honda 36:13.366 -3 Laps 40.002 6

16 79 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 20:11.144 -8 Laps 46.146 5

17 517 GIFTING, Isak SWE SVEMO VHR Racing Team GASGAS 4:14.918 -16 Laps 24.361 4

Foto: MXGP.com