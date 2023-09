Motocross, Laengenfelder vince gara-1 in Turchia nella MX2. Adamo cade ed è solo 10°

Si sta complicando manche dopo manche la marcia di Andrea Adamo verso il titolo nel Mondiale MX2 2023. Purtroppo il giovane talento siciliano della KTM sta commettendo qualche errore di troppo sotto pressione e vede il suo ampio vantaggio in campionato ridursi progressivamente, anche a causa del 10° posto archiviato stamattina in gara-1 nel Gran Premio di Turchia.

L’azzurro, sempre al comando della seconda categoria del massimo circuito globale di motocross, ha lasciato per strada dei punti pesanti nella prima manche di Afyonkarahisar rimediando una caduta nei giri iniziali e non riuscendo ad inscenare una grande rimonta per avvicinare le posizioni di vertice, occupate da tutti i suoi più diretti inseguitori in campionato.

Gara-1 che ha visto trionfare il tedesco della GasGas Simon Laengenfelder, capace di bissare dunque l’affermazione di ieri nella manche di qualifica tagliando il traguardo con un margine di 3″ sul belga della Yamaha Jago Geerts. Podio completato in terza piazza dal belga Liam Everts, compagno di Adamo nel team Red Bull KTM Factory, al termine di una buona progressione.

Dopo gara-1 del GP turco, Adamo resta leader della generale ma vede avvicinarsi a -54 Liam Everts, -84 Jago Geerts e -86 Simon Laengenfelder.

CLASSIFICA GARA-1 GP TURCHIA MX2 2023

1 516 LAENGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 35:45.773 0.000 49.199 25

2 93 GEERTS, Jago BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team Yamaha 35:48.919 3.146 49.127 22

3 72 EVERTS, Liam BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:52.116 6.343 49.054 20

4 39 VAN DE MOOSDIJK, Roan NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:54.501 8.728 49.000 18

5 517 GIFTING, Isak SWE SVEMO VHR Racing Team GASGAS 36:04.617 18.844 48.771 16

6 24 HORGMO, Kevin NOR NMF F&H Kawasaki Racing TeamKawasaki 36:06.115 20.342 48.737 15

7 44 ELZINGA, Rick NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team Yamaha 36:20.256 34.483 48.421 14

8 22 BRACERAS, David ESP RFME F&H Kawasaki Racing TeamKawasaki 36:22.764 36.991 48.365 13

9 51 OLIVER, Oriol ESP RFME WZ RACING TEAM KTM 36:24.508 38.735 48.327 12

10 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:31.555 45.782 48.171 11

11 125 WECKMAN, Emil FIN SML TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 36:39.558 53.785 47.996 10

12 79 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:58.659 1:12.886 47.583 9

13 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 37:01.207 1:15.434 47.528 8

14 122 MC LELLAN, Camden RSA KNMV JM Honda Racing Honda 34:34.491 -1 Lap 47.896 7

15 123 TUANI, Federico ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery KTM 35:28.496 54.005 46.681 6

16 183 PEKLAJ, Jaka SLO AMZS Husqvarna 36:08.433 1:33.942 45.821 5

17 40 HOSSEIN AHMADI FINI, Alireza IRI MAFIRI Honda 37:05.475 -4 Laps 36.275 4

18 96 COENEN, Lucas BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 13:14.153 -12 Laps 39.098 3

Foto: Valerio Origo