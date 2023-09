Motocross oggi, GP Turchia 2023: orari MXGP e MX2, programma, tv, streaming

Dopo aver disputato le prove libere e le qualifying race ieri, i piloti del Mondiale di motocross oggi, domenica 3 settembre, si misureranno con le gare della diciassettesima tappa della stagione 2023: in programma ad Afyonkarahisar c’è il GP di Turchia, sia per la MXGP, dove è in testa alla classifica lo spagnolo Jorge Prado, che per la MX2, nella quale a guidare è l’azzurro Andrea Adamo.

Di seguito il programma completo di oggi, domenica 3 settembre. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 09.25 la MX2, alle 09.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 12.15 ed alle 15.10, per la MXGP start alle 13.15 ed alle 16.10.

Sarà possibile guardare il GP di Turchia in diretta tv su Eurosport 2 HD (tranne che per gara 1 della MX2) e Rai Sport HD (in questo caso solo per gara 1 di MXGP), in diretta streaming su eurosport.it, discovery+, Rai Play (in questo caso solo per gara 1 di MXGP) e mxgp-tv.com.

CALENDARIO GP TURCHIA 2023 MOTOCROSS

Domenica 3 settembre

09:25 MX2, GP Turchia: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

09:45 MXGP, GP Turchia: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

12:15 MX2, GP Turchia: gara 1 – eurosport.it, discovery+, mxgp-tv.com

13:15 MXGP, GP Turchia: gara 1 – Eurosport 2 HD, Rai Sport HD, eurosport.it, discovery+, mxgp-tv.com

15:10 MX2, GP Turchia: gara 2 – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, mxgp-tv.com

16:10 MXGP, GP Turchia: gara 2 – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, mxgp-tv.com

Foto: Pier Colombo